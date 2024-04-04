Двойной удар по ценам на десерты: по всему миру назревает дефицит важных ингредиентов

В мире после нарастающего дефицита какао-бобов возникли проблемы и с поставками ванили. На этом фоне цены на шоколад уже бьют рекорды. Ваниль и продукты с ее использованием пока продаются по умеренной стоимости, но ситуация может резко измениться, предупреждают специалисты.

Как пишет Bloomberg, мир может почувствовать нехватку ванили уже в 2024 году. Причиной стал циклон "Гаман", который обрушился на ключевой регион выращивания ванили на Мадагаскаре.

Сообщается, что дождь и сильный ветер затопили поля и сорвали стручки ванили с лоз. В результате объем урожая 2024 года на острове может сократиться до 1000 тонн.

Это очень мало, объясняет президент Союза экспортеров ванили Мадагаскара Жорж Герартс. "В плохой год производство составляет около 1500 тонн, обычно – в диапазоне от 2000 до 2500 тонн. А консервативные оценки показывают, что объем производства в текущем сезоне может составить всего 1000 тонн", – сказал Герартс.

Цены на ваниль на глобальных торговых площадках все еще держатся на умеренном уровне в 60 долларов за килограмм. Однако относительно низкие цифры (в 2022-м ваниль продавали и по 250 долларов) являются следствием хорошего урожая прошлых лет. Как только запасы продукта иссякнут, цены начнут расти.

А это в свою очередь повлияет на себестоимость сладостей. Ваниль используют в кондитерском производстве и при приготовлении сладких блюд. Ею ароматизируют шоколад, продукты, содержащие какао, печенье, бисквиты, кремы, мороженое и т.д.

К подорожанию десертов уже приводит дефицит какао-бобов, которые являются основой производства шоколада. В конце марта-2024 биржевые цены на какао-бобы поднялись до исторических максимумов, превысив отметку 10 000 долларов за тонну. С начала февраля удорожание составило почти 10%, с начала года – 50%, а с 2022 года – 130%. И, по ожиданиям, эта динамика в ближайшее время сохранится.

Причина та же, что и в ситуации с ванилью, – проблемы с погодой в Африке, вызванные климатическими изменениям. "Рынок сотрясается из-за плохих урожаев ключевых производителей в Западной Африке, что ведет к дефициту предложения... В преддверии уборки урожая ситуация в Западной Африке остается чрезвычайно напряженной", – отмечали аналитики.

Неблагоприятные погодные условия бьют по всей Африке: засуха на юге убивает посевы зерновых, а на западе урожайность падает из-за проливных дождей и болезней растений. В результате не только дорожают ингредиенты для сладостей, но и растет общий уровень продовольственной инфляции, что только усугубляет ситуацию на продуктовых рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские производители уже уменьшили размер стандартной плитки шоколада – со 100 до 80 г. Среди причин – удорожание сырья и блокада поляками границы. При этом уже летом-2024 стоимость даже уменьшенной плитки может значительно вырасти.

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