Кондитерские компании "недокладывают" шоколад в сладости, но цены не снижают: улучшения не ожидается

Производители начали уменьшать количество шоколада в своей продукции. Причина – резкое подорожание какао, которые в конце февраля достигли нового исторического максимума. К примеру, в прошлом году компания Mars уменьшила вес своего батончика Galaxy на 10 грамм – оставив при этом цену прежней.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: в дальнейшем, скорее всего, ситуация не улучшится – ведь "участники рынка не ожидают какого-либо облегчения".

"Мы активно пытались найти способы покрыть растущие затраты на сырье и операции. Уменьшение размера нашей продукции мы приняли не легкомысленно", – признал представитель компании Mars Wrigley UK.

Шоколад никому не нужен для выживания

Ранее же, отмечается, производители перекладывали растущие затраты на потребителей – просто увеличивая стоимость своих сладостей. Однако проблема в том, что шоколад не является необходимым продуктом для жизни, а потому из-за роста цен люди в какой-то момент могут просто отказаться от него.

"Никому не нужен шоколад для выживания. Потому каждое повышение цен ставит под угрозу продажи. По данным сентябрьского опроса, проведенного компанией NIQ, потребители, скорее всего, сократят расходы на шоколад и конфеты, если рост цен продолжится", – признали аналитики.

Шоколада в сладостях станет меньше

В сложившихся обстоятельствах, отмечается, производители решили сокращать расходы другими способами. В частности, уменьшая как вес своей продукции, так и объем шоколада в них.

"Столкнувшись с ограниченностью возможностей для дополнительного повышения цен, компании уменьшают размеры продуктов, используют автоматизацию для снижения производственных затрат. И продвигают продукты с меньшим количеством какао. ... К примеру, в США, где батончики Kit Kat производятся компанией Hershey Co., производство шоколадного пончика с глазурью предполагает частичное, а не полное, погружение продукта в шоколад", – рассказали авторы материала.

Почему подорожали какао

Само же какао, отмечается, резко подорожало по ряду причин. В частности, из-за:

засухи и болезни в Западной Африке – крупнейшем экспортере продукта в мире;

структурные проблемы в регионе, которые "могут растянуться на годы".

"С 1980 по 2023 год тонна какао стоила менее 3 500 долларов за тонну. 22 февраля 2024 года цена резко превысила 6 000 долларов за ту же тонну", – констатировали аналитики.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, также в мире активно растут цены на кофе сорта робуста (Robusta). В частности, стоимость подскочила из-за конфликта в Красном море. За последние месяцы поставщики подняли цены на кофейное сырье более чем на треть.

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