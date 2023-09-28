Миру грозит дефицит пива: производители напитка бьют тревогу

В мире назревает глобальная нехватка пива, предупреждают производители этого напитка. Причиной может стать изменение климата – чем больше растут средние температуры, тем сильнее падают урожайность ячменя и качество хмеля. В ближайшие 30 лет эта тенденция может стать критической.

К таким неутешительным выводам пришли аналитики крупного игрока на пивном рынке, японской компании Asahi, пишет Financial Times (FT). Результаты исследования представил исполнительный директор компании Ацуши Кацуки, отметив, что климатические изменения могут привести к глобальной нехватке пива.

Одним из крупнейших поставщиков ячменя являются Франция и Польша. В этих странах урожай указанной культуры может упасть на 18% и 15% соответственно уже к 2050 году. Хмель же активно возят из Чехии. Качество этого продукта может ухудшиться на 25%. Хмель является ключевым для вкуса и аромата пива, а также для возможности его длительного хранения.

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Такие расчеты сделаны на основе прогноза ООН, что средняя глобальная температура повысится за 30 лет на 4 градуса. Те же изменения одновременно приведут к росту потребления пива, а значит и к дефициту, считают производители.

"При более жаркой погоде потребление пива может вырасти, но изменение климата окажет серьезное влияние (на производство. – Ред.). Существует риск того, что мы не сможем производить достаточное количество пива", – рассказал Кацуки.

Изменения климаты, по его словам, уже привели к негативным последствиям и повлияли на рынок даже больше, чем шторм на сырьевых рынках, вызванный вторжением России в Украину. Так, европейские цены на солод и пивоваренный ячмень достигли рекордных уровней в 2022 году. В 2023-м цены снизились, но все равно оказались примерно на 100 евро за тонну выше средних показателей, которые наблюдались до кризиса.

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