Цены на популярный продукт могут резко вырасти: стоимость сырья уже побила рекорд

Фьючерсы на какао-бобы превысили порог в 10 тыс. долларов за тонну – что стало историческим рекордом. Причина – плохой урожай в ключевых странах-производителях. Результатом же этого может стать дефицит ресурса на рынке, а также еще больший рост стоимости шоколада – которая только в 2024 году уже увеличилась вдвое.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: 26 марта фьючерсы на какао подскочили на 4,5% – до 10 080 долларов за тонну, "что всего несколько месяцев назад казалось невероятным".

"Рынок сотрясается из-за плохих урожаев ключевых производителей в Западной Африке, что ведет к дефициту предложения. ... Растут опасения по поводу возможности закупить достаточное количество бобов. ... В преддверии уборки урожая ситуация в Западной Африке остается чрезвычайно напряженной", – говорится в сообщении.

Более того, отмечается, проблемы со снабжением могут усугубиться из-за политики Евросоюза. Правила которого направлены на запрет продажи в магазинах товаров, производство которых влечет за собой уничтожение лесов. Это, отмечается, может "еще больше усложнить для европейских производителей получение какао-бобов".

В то же время, подчеркивается, некоторые эксперты считают, что цену в 10 800 долларов за тонну какао-бобов вряд ли можно считать оправданной. Ведь, по словам аналитика Rabobank Пола Джоулза, "каждый раз, когда рынок ощущает трудности, цены стремительно растут – что больше является результатом деятельности именно покупателей".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские теплицы существенно подняли цены на огурцы после недолгого падения стоимости овоща, это сказалось и на ценах в рознице. Во второй половине марта производители отгружали огурцы уже по 105-140 грн/кг, тогда как в начале месяца цена составляла 85-130 грн. В крупных сетях супермаркетов украинские огурцы продают в среднем по 129 грн за килограмм, что уже на 16 грн дороже, чем было в начале марта.

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