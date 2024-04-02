Цены вырастут в 2 раза: в Украине ожидается значительное подорожание популярного продукта

Украинские производители готовятся повышать цены на шоколад и изделия из него. Среди причин – удорожание сырья и блокада поляками границы. В результате уже летом стоимость плитки шоколада может вырасти с текущих средних 35 грн до 50 грн. А к зиме – сразу к 70 грн.

Об этом рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук. Она отметила: производители уже уменьшили размер стандартной плитки – со 100 грамм до 80 грамм.

"Следует ожидать удорожания – и производители это подтверждают. Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 грамм) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: оценочные цифры – усредненные. Ведь "есть шоколад с содержанием какао в 30%, а есть более 80%".

Почему шоколад подорожает

По словам Гук, рост стоимости шоколадных изделий станет результатом ряда факторов. В частности:

Удорожания сырья.

Так, на прошлой неделе биржевые цены на какао-бобы, поднялись до исторических максимумов, превысив отметку 10 000 долларов за тонну. С начала февраля же удорожание составило почти 10%, с начала года – 50%, а с 2022 года – 130%. И, по ожиданиям, эта динамика в ближайшее время сохранится.

Блокирование польской границы.

"Сырье идет именно через нее. И этот фактор уже тоже озвучивают и кондитеры, и ритейлеры", – признает эксперт.

Качество сладостей снизиться

Впрочем, отмечает она, и производители, и ритейлеры постараются максимально нивелировать удорожание. Последние – за счет насыщения рынка "ходовым" товаром.

"Уже сейчас на него активно действуют какие-то акционные предложения, потому что ритейлеры пытаются хоть как-то оживить торговлю. Если акционные предложения начинаются где-то от 35 грн за плитку, то цена импортной продукции – уже со 100 грн", – объяснила она.

В то же время, признает эксперт, рост цен на сырье может привести к более активному использованию альтернативных ингредиентов. Т.е., полках магазинов будет расти процент продукции с содержанием пальмового масла – так как:

оно позволяет удешевить производство;

цена в магазине не будет пугать стремительным повышением.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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