Украина не станет исключением: во всем мире грядет подорожание популярного продукта

Мировой шоколадный кризис усугубляется – африканские заводы по переработке какао-бобов приостанавливают работу. Это приведет к глобальному росту цен на шоколад, который в будущем может стать деликатесом. Украинские производители кондитерских изделий к тому же находятся под дополнительным давлением – из-за сложностей с логистикой на фоне польской блокады границы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на слова трейдеров, в мире ожидается рост цен на шоколад из-за приостановки работы заводов по переработке какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре. "Производители шоколада не могут производить продукцию из сырого какао и надеются на перерабатывающие заводы. Однако перерабатывающие предприятия утверждают, что они не имеют возможности приобрести какао-бобы", – говорится в сообщении.

За последний год цены на какао выросли более чем вдвое, несколько раз обновив исторические максимумы. Производители шоколада уже повысили цены для потребителей после трех лет неурожая какао, и, вероятно, ожидается четвертый неурожайный год в Гане и Кот-д'Ивуаре, производящий почти 60% мирового объема какао.

Международная организация какао (ICCO) прогнозирует, что в этом сезоне мировое производство сократится на 10,9% – до 4,45 млн тонн. По данным ICCO, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысяч тонн прошлого сезона.

Почему будет дорожать шоколад в Украине

Украинские производители кондитерских изделий также находятся под давлением роста мировых цен на какао-бобы. Они сейчас редко покупают сырые какао-бобы, поскольку переработка какао в Украине не распространена. Однако они закупают переработанную продукцию европейского производства, цены на которую тоже активно растут.

Для украинских кондитеров это оказывает очень негативное влияние, поскольку наряду с резким ростом стоимости сырья они сталкиваются еще и с логистическими проблемами, вызванными протестами польских фермеров, рассказал глава "Укркондпрома" Александр Балдынюк. Так, по его словам, стоимость доставки тонны переработанного какао составляет $6600.

В то же время пока украинские кондитеры пытаются удержать цены. Из-за высокой конкуренции на этом рынке даже незначительный рост ценника для потребителя может привести к потере позиций изготовителем. Чтобы сохранить рентабельность, кондитерские компании могут начать производить сладости с меньшим содержанием какао, не исключает Балдынюк. А вот цены на шоколад с высоким процентом какао в составе удержать не получится.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, кризис с ценами на какао-бобы уже имеет ощутимые последствия. К примеру, известные кондитерские компании "недокладывают" шоколад в сладости, но цены не снижают.

Кроме того, схожая ситуация наблюдается на рынке бананов. Эти фрукты в украинских супермаркетах и так стоят недешево, а в ближайшем будущем бананы могут стать еще дороже из-за глобальных изменений климата.

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