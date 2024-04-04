Производители значительно уменьшили размер и готовят серьезное подорожание популярного продукта: сколько будет стоить

Украинские производители уменьшили размер стандартной плитки шоколада – со 100 до 80 г. Среди причин – удорожание сырья и блокада поляками границы. При этом уже летом стоимость плитки может значительно вырасти.

Об этом рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук. Она отметила: удорожание шоколада пройдет в несколько этапов. Так:

уже летом стоимость плитки может вырасти с текущих средних 35 грн до 50 грн;

к зиме – сразу к 70 грн.

"Следует ожидать удорожания – и производители это подтверждают. Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 г) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: оценочные цифры – усредненные. Ведь "есть шоколад с содержанием какао в 30%, а есть более 80%".

Более того, отметила Гук, рост цен на сырье может привести к более активному использованию альтернативных ингредиентов. Т.е. на полках магазинов будет расти процент продукции с содержанием пальмового масла – так как:

оно позволяет удешевить производство;

цена в магазине не будет пугать стремительным повышением.

Почему цены на шоколад вырастут

По словам Гук, рост стоимости шоколадных изделий станет результатом ряда факторов. В частности:

Блокирования польской границы.

"Сырье идет именно через нее. И этот фактор уже тоже озвучивают и кондитеры, и ритейлеры", – признает эксперт.

Удорожания сырья.

Так, на прошлой неделе биржевые цены на какао-бобы поднялись до исторических максимумов, превысив отметку 10 000 долларов за тонну. С начала февраля удорожание составило почти 10%, с начала года – 50%, а с 2022 года – 130%. И, по ожиданиям, эта динамика в ближайшее время сохранится.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта по сравнению с довоенным периодом.

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