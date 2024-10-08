Цены на ключевой овощ в Украине выросли втрое: сколько теперь стоит

Цены на картофель в октябре 2024 года выросли втрое по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 24-30 грн/кг в магазинах. Основными причинами меньшая урожайность, логистические проблемы и сезонные колебания спроса.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Согласно данным, стоимость картофеля на оптовом рынке в настоящее время составляет в среднем 17,5 грн/кг, что на 169% выше, чем в этот же период прошлого года, когда цена была всего 6,5 грн/кг.

Повышение цен на картофель в 2024 году объясняется несколькими ключевыми факторами. А именно:

погодные условия и урожайность;

Урожай картофеля в этом году был существенно меньше по сравнению с предыдущими годами из-за неблагоприятных погодных условий. Засухи и сильные дожди в разных регионах Украины привели к снижению объема урожая, что повлияло на увеличение цен. Чем меньше предложение на рынке, тем выше цена.

логистические проблемы;

Война в Украине повлекла за собой серьезные осложнения с логистикой в пострадавших регионах. Затруднения с доставкой продукции из этих регионов, в частности, увеличение стоимости топлива, повлияли на конечную цену картофеля в магазинах и на рынках. Татьяна Попович отметила, что цены на картофель выше в крупных городах и промышленных регионах, таких как Киев и Одесса, где спрос на овощи значительно выше.

спрос и сезонные колебания;

Традиционно осенью цены на овощи, в частности картофель, относительно стабильны или даже снижаются из-за избытка свежего урожая. Однако до конца года, когда запасы уменьшаются, а спрос на овощи растет перед новогодними праздниками, цены могут снова подняться. Это особенно актуально для промышленных и крупных городов, где потребление картофеля всегда на высоком уровне.

региональные особенности.

Цены на картофель также зависят от региона. В сельских районах цены могут быть ниже, чем в крупных городах. По словам экспертов, в таких городах, как Киев или Одесса, цена на картофель может достигать 22-25 грн/кг и даже больше. В некоторых регионах, где урожай картофеля был особенно низким из-за погоды или войны, цены могут быть еще выше.

На рынке сельскохозяйственной продукции, в частности, картофеля, существует несколько сценариев развития цен до конца 2024 года. Основные факторы, влияющие на дальнейший рост или стабилизацию цен, включают:

урожайность: если урожай будет дальше сокращаться из-за погодных условий или других непредвиденных факторов, это может повлечь за собой дальнейший рост цен. Кроме того, внутреннее производство в Украине может быть недостаточным для удовлетворения спроса, что потребует импорта картофеля из-за рубежа по более высоким ценам;

логистические расходы: стоимость топлива, сложность доставки продукции из-за поврежденных дорог или инфраструктуры будут продолжать влиять на цену картофеля. Если логистические проблемы не разрешатся, это приведет к дополнительным затратам для поставщиков, которые будут переведены на конечного потребителя;

стоимость топлива, сложность доставки продукции из-за поврежденных дорог или инфраструктуры будут продолжать влиять на цену картофеля. Если логистические проблемы не разрешатся, это приведет к дополнительным затратам для поставщиков, которые будут переведены на конечного потребителя; увеличение спроса на праздники: во время новогодних праздников традиционно растет спрос на овощи и картофель в частности, что может вызвать удорожание этого продукта. Меньший запас продукции на рынках будет способствовать повышению цен.

Цены на картофель в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 8 октября картофель в крупных супермаркетах продается в среднем по 26,6 грн/кг. Основные продуктовые сети установили следующие расценки :

"АТБ" – 24,95 грн/кг;

Varus – 25,95 грн/кг;

"Сельпо" – 28,20 грн/кг;

"Фора" – 25,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на малину в Украине стремительно выросли из-за сокращения предложения и сезонных факторов, достигнув уровня 250–350 грн/кг, что является самыми высокими показателями за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 310%, что объясняется ограниченным количеством ягод на рынке.

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