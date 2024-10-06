Цены на популярную ягоду выросли на 310%: сколько теперь стоит в супермаркетах

Цены на малину в Украине стремительно выросли из-за сокращения предложения и сезонных факторов, достигнув уровня 250–350 грн/кг, что является самыми высокими показателями за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 310%, что объясняется ограниченным количеством ягод на рынке.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. По состоянию на начало октября, основное предложение ягод на рынке – именно малина этих сортов, а производители планируют собирать ее еще несколько недель, пока позволяют погодные условия.

Согласно последним данным, конце первой недели октября малина продается на оптовых рынках небольшими партиями по цене от 250 до 350 грн за килограмм. Это зависит от сорта, качества и объема партии ягод. Таким образом, цены на малину выросли в среднем на 67% по сравнению с предыдущей неделей, когда стоимость не превышала 180 грн/кг.

Такой резкий скачок цен на ягоды делает их наиболее дорогими за последние семь лет. Причем по сравнению с прошлым годом цены выросли более чем на 310%. Если в начале октября 2023 средняя цена на малину составляла 65 грн/кг, то в 2022 году она была уже значительно выше – 140 грн/кг, но все равно не достигала сегодняшних уровней.

Рост цен на малину объясняется сразу несколькими факторами. Первым и основным фактором является сокращение предложения ягод, естественно происходящего в осенний период. Ремонтантная малина, которую еще собирают в начале октября, представлена на рынке ограниченными партиями, что оказывает значительное влияние на ее стоимость.

Вторым важным фактором является общее сокращение ассортимента фруктов и ягод на рынке Украины. Постепенное завершение сезона для многих плодово-ягодных культур способствует росту цен не только на малину, но и другие продукты. В частности, рынок яблок также показывает положительную ценовую динамику, что увеличивает общий уровень цен на фрукты.

Третьим фактором является влияние глобальных тенденций. Общая стоимость сельскохозяйственной продукции, в частности ягод, в мире также растет из-за различных внешних факторов, таких как инфляция, изменения климата и расходы на транспортировку.

Несмотря на высокие цены на малину, некоторые производители продолжают собирать ягоду, что позволяет рынку оставаться относительно активным в ближайшие недели. Однако эксперты прогнозируют, что с наступлением холодов предложение ягод значительно сократится, что может еще больше увеличить их стоимость.

Цены на малину в супермаркетах

В то же время на рынке "Столичный" малину сейчас продают по средней цене около 300 грн/кг. У конкретных же продавцов стоимость колеблется от 300 до 550 грн/кг. А вот в супермаркетах цены еще выше. По мониторингу OBOZ.UA, они продают малину по:

Novus – 119 грн/125 грамм;

Auchan – 105 грн/125 грамм;

Сильпо – 46,40 грн/100 грамм;

Metro – 129,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается рост стоимости столовой свеклы. Несмотря на довольно низкую активность в этом сегменте на рынке, большинство фермерских предприятий пересмотрели цены, в результате чего они выросли на 20% за неделю.

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