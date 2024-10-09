Цена на популярный осенний овощ выросла: какие причины и сколько теперь стоит

В этом году в Украине тыквы подорожали и цены в магазинах колеблются от 11 до 25 грн/кг, что связано с ростом спроса на здоровое питание. Спрос на тыквы и семена тыквы стимулирует увеличение объемов выращивания в разных регионах страны.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Средняя цена на тыквы на оптовом рынке во Львове составляет 35 гривен за килограмм.

Это на 10 гривен больше, чем в тот же период прошлого года, когда тыква стоила 25 гривен за килограмм. Однако в магазинах цены на тыкву могут достигать от 15 до 30 грн/кг, что связано с дополнительными затратами на логистику, хранение и маркетинг.

По словам Попович, на рынке представлено несколько видов тыкв, среди которых наиболее популярны столовая мускатная тыква, а также твердо- и мягкие сорта. Также можно найти декоративные тыквы, особенно актуальные накануне Хэллоуина, и тыквы для переработки – для производства растительных масел и семян.

Увеличение объемов выращивания тыквы в этом году связано с ростом спроса на здоровое питание. Тыква стала важной составляющей многих блюд для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни, ведь он богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Увеличенный интерес к продукту также стимулирует выращивание тыквенных семян, которые используются как полезный перекус или ингредиент для салатов, выпечки и других блюд.

Особое внимание привлекает также производство тыквенного масла, известное своими полезными свойствами и высоким содержанием витаминов и жирных кислот. Спрос на продукцию постоянно растет как среди украинских потребителей, так и на международном рынке.

Урожай этого года был благоприятным благодаря стабильным погодным условиям в ключевых регионах выращивания тыквы, таких как Закарпатье, западные и южные области Украины. На Закарпатье тыквы выращивают в основном для столовых нужд, в то время как Одесская и Херсонская области сосредоточены на производстве тыквенных семян. Фермеры из Волыни и Ровенщины часто поставляют органические тыквы, которые пользуются особым спросом среди потребителей, предпочитающих экологически чистые продукты.

Благодаря активному развитию фермерских хозяйств, которые сосредотачиваются на нишевых продуктах, таких как тыквы и производные от них, рынок продолжает расширяться. Малый и средний бизнес в этой области играет немаловажную роль в обеспечении внутреннего спроса и экспортных возможностей.

Цены на тыкву в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 9 октября тыква в крупных супермаркетах продается в среднем по 19,6 грн/кг. Основные продуктовые сети установили следующие расценки :

"АТБ" – 11,95 грн/кг;

"ФОРА" – 16,90 грн/кг;

"Novus" - 24,95 грн/кг.

Varus – 12,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на картофель в октябре 2024 года выросли втрое по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 24-30 грн/кг в магазинах. Основными причинами меньшая урожайность, логистические проблемы и сезонные колебания спроса.

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