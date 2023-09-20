Тренд изменится окончательно: банки Украины готовятся переписать проценты по депозитам

После снижения учетной ставки с 22 до 20% в Украине окончательно изменится тренд в сегменте банковских депозитов: ставки по гривневым вкладам будут снижаться. Ожидается, что к середине октября около 70% коммерческих банков пересмотрят проценты по депозитам.

При этом средние ставки по вкладам в гривне от 3 до 6 мес. сократятся до 15% годовых, а средние ставки по вкладам от 9 мес. до 1 года снизятся до 14-15%. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

По его словам, благодаря последовательности НБУ в этом вопросе банки уже успели подготовиться к изменениям и заранее разработали новые депозитные программы. "Собственно, этот тренд актуализировался еще в июне, когда НБУ сократил размер учетной ставки с 25 до 22%", – отметил банкир.

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В то же время чистая прибыль вкладчиков останется высокой, уверен Замотаев. Она составит до 4-5% на вклады от 3 до 6 мес. и до 5-6% на депозиты от 9 мес. до 1 года. Этого удается достичь за счет замедления инфляции (8,6% в годовом измерении по итогам августа) и постепенного восстановления экономики.

"Еще одной важной тенденцией в сегменте гривневых вкладов является возобновление популярности вкладов сроком от 3 до 6 мес. Главные причины лежат на поверхности: незначительный срок вклада с достаточно высокой степенью прибыли. Ожидается, что за октябрь доля таких вкладов составит до 60-65% всех новых гривневых депозитов", – спрогнозировал банкир.

При этом он считает, что после снижения учетной ставки чистая прибыль по гривневым депозитам будет наиболее привлекательной для граждан. Ведь, например, максимальная прибыль на вклады в долларах не превысит 3,5%, а в евро – 2,5% (и это достаточно оптимистичный прогноз, отмечает Замотаев).

"Таким образом, несмотря на снижение ставок по вкладам в национальной валюте, их популярность будет оставаться достаточно высокой: в октябре по сравнению с сентябрем количество новых вкладов в гривне может увеличиться до 12%, подавляющее большинство из которых – вклады сроком от 3 до 6 мес.", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине ожидается заметное снижение процентных ставок по автокредитам. Стоимость таких потребительских займов может упасть на 2-3 процентных пункта и составить в среднем 12% вместо текущих 15%. Изменения грядут в ближайшие полтора-два месяца, считают участники рынка.

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