В Украине резко перепишут ставки по автокредитам: банкир дал прогноз на осень

В Украине ожидается заметное снижение процентных ставок по автокредитам. Стоимость таких потребительских займов может упасть на 2-3 процентных пункта, и составить в среднем 12% вместо текущих 15%. Изменения грядут в ближайшие полтора-два месяца, считают участники рынка.

Об этом OBOZREVATEL сообщил руководитель управления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко. Он объяснил, что такие существенные изменения на рынке автокредитов связаны со снижением учетной ставки НБУ.

"Снижение учетной ставки является стимулом для снижения (процентов. – Ред.) почти всех кредитных банковских программ, и в частности автокредитования, ведь привлеченные финансовые ресурсы станут более дешевыми. Соответственно рост доступности кредитов отразится на росте продаж", – считает специалист.

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Еще одним важным условием для поддержания спроса остается стабильность курса гривни к доллару. Кроме того, на ситуацию влияет и постепенное восстановление экономики, которое сказывается на доходах украинцев.

Если все факторы сохранятся на благоприятном уровне, банки будут принимать решения о быстром снижении процентов по автокредитам, а также расширении партнерских программ с автодевелоперами. В итоге у покупателей будет достаточно широкий выбор как кредитных условий, так и автобрендов, прогнозирует Кипоренко.

В целом с начала 2023 года продажи автомобилей в кредит уже оживились. Особенно заметной положительная динамика была летом. В итоге к началу сентября количество автокредитов среди общих продаж машин составило уже 12%, что на 4% больше, чем в начале года.

А в абсолютных цифрах автокредитование с начала года выросло более чем в 3 раза. Если в январе-2023 украинцы купили 316 машин в кредит, то в августе – уже 943. Ожидается, что к концу года в месяц будет оформляться по 1500 кредитных договоров на покупку автомобилей.

Какие новые авто покупают украинцы в кредит

Эксперт поделился данными о брендах, автомобили которых украинцы предпочитают покупать в кредит. Это:

Skoda – более 20% от общего количества автокредитов;

Reanult – 20%;

Volkswagen – 17%;

Toyota – 17%;

BMW – 13-15%;

другие марки – 11-13%.

Этот топ вряд ли изменится до конца 2023 года, считает Кипоренко. Дело в том, что украинцы при выборе авто руководствуются несколькими условиями, и указанные марки полностью соответствуют им. Это:

широкий модельный ряд автомобилей;

стоимость послегарантийного обслуживания (цены на запчасти, ТО, наличие большой сети сертифицированных СТО и так далее);

возможность продать автомобиль на вторичном рынке за 50-60% от его первоначальной цены (в зависимости от пробега и срока использования автомобиля, но не более 3 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы все активнее покупают электромобили. Популярности такого вида транспорта способствуют льготы на его растаможку, а также мода.

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