Нацбанк объявил новую учетную ставку: что изменится для украинцев
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 22% до 20%. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут более дешевыми для банков. В перспективе это может привести к удешевлению и потребительских кредитов и снижению ставок по депозитам. Также новая "учетка" может скорректировать ситуацию на валютном рынке, т.к. снижение ставки связано и с привлекательностью гривни, и с валютной либерализацией.
О соответствующем решении Правления НБУ сообщила пресс-служба Нацбанка 14 сентября. Новое значение учетной ставки начнет действовать с 15 сентября. Согласно исследованиям, снижения учетной ставки ожидало большинство участников рынка.
Решение уменьшить учетную ставку стало возможным, благодаря замедлению инфляции. В конце лета годовой рост цен впервые за последние годы составил менее 10% – 8,6% в августе-2023 к августу-2022.
"Замедление инфляции и способность Нацбанка обеспечивать курсовую стойкость дают возможность продолжить цикл снижения ставки и одновременно сохранить привлекательность гривневых сбережений... Это важно для сохранения устойчивости валютного рынка и снижения инфляции, особенно при дальнейшей реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", – заявил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.
Как объяснял Пышный ранее, Нацбанк ставит одной из своих целей не допустить серьезного падения ставок по депозитам. Дело в том, что украинцам должно быть выгодно держать сбережения именно в национальной валюте.
"Когда люди понимают, что сберегать в гривне выгодно, у них нет надобности как можно быстрее вкладываться в валюту или товары длительного использования, пока деньги не обесценились. Соответственно, спрос на иностранную валюту снижается, а на депозитные продукты банков – увеличиваются", – отмечал Пышный.
Предыдущее решение о снижении учетной ставки (с 25% до 22%) было принято НБУ в конце июля. Это снижение стало первым более чем за год.
Уменьшение "учетки" планируется проводить не одно- или двухкратно, а целым циклом, о чем Нацбанк предупредил еще летом. Нацбанк обещает, что снижение будет плавным – чтобы не помешать тенденции к устойчивому замедлению инфляции и устойчивости валютного рынка.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оживает кредитование и населения, и бизнеса, а ставки по кредитам падают. За август количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению – на 2,9%. Речь идет о 3,5 млрд и 4,6 млрд грн соответственно.
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