Нацбанк объявил новую учетную ставку: что изменится для украинцев

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 22% до 20%. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут более дешевыми для банков. В перспективе это может привести к удешевлению и потребительских кредитов и снижению ставок по депозитам. Также новая "учетка" может скорректировать ситуацию на валютном рынке, т.к. снижение ставки связано и с привлекательностью гривни, и с валютной либерализацией.

О соответствующем решении Правления НБУ сообщила пресс-служба Нацбанка 14 сентября. Новое значение учетной ставки начнет действовать с 15 сентября. Согласно исследованиям, снижения учетной ставки ожидало большинство участников рынка.

Решение уменьшить учетную ставку стало возможным, благодаря замедлению инфляции. В конце лета годовой рост цен впервые за последние годы составил менее 10% – 8,6% в августе-2023 к августу-2022.

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"Замедление инфляции и способность Нацбанка обеспечивать курсовую стойкость дают возможность продолжить цикл снижения ставки и одновременно сохранить привлекательность гривневых сбережений... Это важно для сохранения устойчивости валютного рынка и снижения инфляции, особенно при дальнейшей реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", – заявил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

Как объяснял Пышный ранее, Нацбанк ставит одной из своих целей не допустить серьезного падения ставок по депозитам. Дело в том, что украинцам должно быть выгодно держать сбережения именно в национальной валюте.

"Когда люди понимают, что сберегать в гривне выгодно, у них нет надобности как можно быстрее вкладываться в валюту или товары длительного использования, пока деньги не обесценились. Соответственно, спрос на иностранную валюту снижается, а на депозитные продукты банков – увеличиваются", – отмечал Пышный.

Предыдущее решение о снижении учетной ставки (с 25% до 22%) было принято НБУ в конце июля. Это снижение стало первым более чем за год.

Уменьшение "учетки" планируется проводить не одно- или двухкратно, а целым циклом, о чем Нацбанк предупредил еще летом. Нацбанк обещает, что снижение будет плавным – чтобы не помешать тенденции к устойчивому замедлению инфляции и устойчивости валютного рынка.

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т.е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты. И тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки также сигнализирует о замедлении потребительской инфляции в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оживает кредитование и населения, и бизнеса, а ставки по кредитам падают. За август количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению – на 2,9%. Речь идет о 3,5 млрд и 4,6 млрд грн соответственно.

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