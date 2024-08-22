Такого не было с 2007 года: рынок автозапчастей РФ кишит подделками из-за санкций

Рынок автозапчастей в России переживает кризис из-за наплыва поддельной продукции, что угрожает безопасности на дорогах и повышает затраты на ремонт. Эта ситуация является следствием международных санкций, ограничивающих доступ к качественным запчастям и способствовавших распространению контрафакта.

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Об этом пишут росСМИ. Согласно данным международной сети обслуживания автомобилей Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze, около 37% российских автомехаников сейчас сталкиваются с поддельными запчастями. Еще год назад этот показатель был значительно ниже – около 25%, что свидетельствует о резком ухудшении ситуации на рынке.

Основная часть подделок на российском рынке приходится на такие критические компоненты, как масла, горюче-смазочные материалы (ГСМ), фильтры, свечи зажигания и детали подвески. Особенно уязвимы к подделкам ГСМ, поскольку их относительно легко изготовить кустарным способом. Масло необходимо менять каждые 8–10 тысяч км, что создает стабильный спрос и обеспечивает постоянный приток контрафактной продукции на рынок. Как отмечает технический директор Fit Service, автовладельцы редко пренебрегают заменой масла, что делает их легкой добычей для злоумышленников.

Проблема заключается в том, что поддельные продукты производятся с такой точностью, что даже опытные потребители не всегда могут отличить их от оригиналов. Упаковки, канистры и даже голограммы копируются так, что подделка смотрится как реальный продукт. Часто покупатели ориентируются на цену, ожидая, что подделка будет гораздо дешевле. Однако злоумышленники не демпингуют, продавая свою продукцию с минимальной разницей в цене, что делает ее менее подозрительной. К примеру, если оригинальное масло стоит тысячу рублей, подделку могут предложить за 999 рублей, и покупатель не заметит разницы.

Проблема подделок на российском рынке автозапчастей приобретает особое значение из-за их влияния на безопасность дорожного движения. Использование некачественных компонентов, особенно в критических системах автомобиля, таких как тормоз или подвеска, может привести к серьезным авариям. "Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го",– отмечает генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев. Это приводит к тому, что затраты на ремонт автомобилей растут, а состояние автопарка страны ухудшается.

По данным Fit Service, в первые семь месяцев года количество крупных счетов за ремонт (от 50 до 100 тысяч рублей) выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о том, что российские автовладельцы вынуждены тратить больше на ремонт своих автомобилей из-за использования поддельных деталей, имеющих меньший срок службы и приводящих к частым поломкам.

Ситуация с наплывом поддельных запчастей в России явилась прямым следствием международных санкций, введенных против страны за ее агрессию и терроризм. Ограничения на поставку оригинальных запчастей от ведущих мировых производителей, таких как Caterpillar, Komatsu и Liebherr, заставили российских потребителей искать альтернативы, зачастую сомнительного качества. Исполнительный директор машзавода "Четра" Владимир Антонов отмечает, что многие покупатели вынуждены покупать неоригинальные запчасти, что только усугубляет проблему. "Фальсифицированные детали имеют гораздо меньший срок службы и могут вызвать серьезные поломки", – предупреждает он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам все чаще приходится пользоваться отечественными духами и одеколонами. За год поставки импортного парфюма в страну-агрессорку упали на треть.

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