Супермаркеты и рынки выставили новые цены на ключевые овощи: сколько теперь стоят и чего ждать

В Украине за первый месяц 2024 года просели цены на овощи т.н. борщевого набора (лук, морковь, капуста, картофель, свекла). При этом овощи для борща по-прежнему стоят заметно дороже, чем год назад. Исключением стали морковь и лук, которые за год подешевели на 46% и 2,5 раза соответственно. Впрочем, до конца зимы не исключается подорожание борщевых овощей на 2-7%.

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. По состоянию на 7 февраля установились такие цены на "борщевой набор":

Лук: 11-15 грн/кг на "Шуваре". Это в 2,5 раза дешевле, чем в феврале 2023 года. Как показал мониторинг OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов при этом продают лук по 16,4-17,8 грн/кг.

Морковь: на рынке 12-13 грн/кг. За год этот овощ подешевел на 46%. Крупные розничные сети 7 февраля предлагают морковь по 11,9-13,2 грн/кг.

Капуста: 10-12 грн/кг на рынке. Такая цена все еще выше прошлогодней, однако за последнюю неделю овощ подешевел на 14%. В супермаркетах капусту продают по 14,9-15 грн.

Картофель: 15-17 грн/кг на рынке. За месяц стоимость основного овоща в рационе украинцев снизилась на 12%, но остается выше, чем в прошлом году. Супермаркеты продают белый картофель первого сорта по 21,5-22,9 грн/кг. В целом картофель начал дешеветь впервые с октября 2023 года.

Свекла: 12-14 грн по расценкам рынка. Цена практически не изменилась с начала 2024-го и остается на 42% выше, чем год назад. Впрочем, закупочные цены на свеклу уже начали падать. Большинство розничных сетей пока продают свеклу по "единой" цене 16,9 грн/кг (мытый овощ – дороже 20 грн/кг).

По словам специалистки, к подорожанию большинства овощей по итогам года привел целый комплекс факторов. Среди них – изменения в условиях производства, погодные условия, а также увеличение затрат на логистику и другие составляющие производственного процесса.

"Прогнозы на конец зимы 2024 года предусматривают, что цены на некоторые овощи могут вырасти на 2-7% в зависимости от вида овощей и общих экономических условий в стране. Рост может быть обусловлен разными факторами, включая изменения в спросе и предложениях на рынке, а также инфляционные процессы", – спрогнозировала Попович.

Она отметила, что значительное влияние на стоимость овощей в Украине оказывают общие экономические условия, погодные факторы, а также мировые рыночные тренды. По мнению Попович, возможный рост цен на борщевой набор указывает на необходимость адаптации стратегий как для производителей, так и для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине за январь выросли цены на ряд молочных продуктов. Речь идет о кисломолочном сыре, твердых и полутвердых сырах, сметане, кефире и сливочном масле.

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