В Украине резко переписали стоимость популярного овоща: сколько стоит килограмм

В Украине начал дешеветь картофель – впервые с октября 2023 года. Так, 7 февраля производители продавали его по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (29 января – 2 февраля). В супермаркетах же цены на овощ пока превышают среднемесячную стоимость января, однако, ввиду сложившейся ситуации, не исключено, что в скором времени он подешевеет и там.

О снижении цен рассказали аналитики EastFruit. Там отметили: причиной же этого может быть увеличение предложения на рынке, к которому привело стремительное ухудшение качества находящегося на хранении картофеля.

"Еще в конце прошлой недели предложение картофеля на рынке значительно увеличилось, так как фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы данной продукции. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со стремительным ухудшением качества картофеля в хранилищах", – говорится в сообщении.

Качественный картофель не продают

В то же время подчеркивается: хозяйства, которые все же располагают запасами качественной продукции, с продажами не торопятся. Так как уверены, что спрос на овощ "активизируется ближе к концу текущего месяца".

Какие цены в супермаркетах

В крупных сетях супермаркетов же картофель пока дорожает. По данным "Минфина", 7 февраля его продают в среднем по 25,38 грн/кг, что более, чем на 1 грн превышает январскую стоимость.

Отдельные сети выставили цены в диапазоне от 21,8 до 29,9 грн/кг. В частности:

Metro – 25,9 грн/кг;

Auchan – 21,8 грн/кг;

Varus – 23,9 грн/кг;

Megamarket – 29,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом, несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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