Продавцы в Украине переписали цены на традиционный овощ: почему ситуация изменилась

В Украине снижаются закупочные цены на свеклу. Спрос на овощ заметно снизился в начале 2024 года, что привело к падению цен поставщиков в конце января до 12-16 грн/кг, а в начале февраля и до 10-15 грн. Это в итоге должно сказаться и на ценах в супермаркетах. Пока же там продают свеклу в среднем по 17,8 грн.

При этом, как показал мониторинг OBOZ.UA, большинство крупных торговых сетей предлагают покупателям этот овощ по цене 16,7-16,9 грн/кг. Однако некоторые магазины продают овощ заметно дороже, буряк можно найти по 20 с лишним гривен за кило.

Как отмечают аналитики EastFruit, свекла стремительно дорожала до середины января, но в конце месяца украинские фермеры были вынуждены снижать цены под влиянием крайне низкого спроса. Аналитики подчеркивают, что даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.

Тем не менее нынешнее удешевление свеклы так и не перекрыло рост цен, который наблюдался в первой половине зимы. По состоянию на конец января 2024-го традиционный овощ продавался на 70% дороже, чем в тот же период 2023-го.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты уже предупреждали, что в Украине в феврале могут подняться цены на овощи, в частности, борщового набора. Речь идет о капусте, моркови, картофеле, свекле и луке.

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