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Продавцы в Украине переписали цены на традиционный овощ: почему ситуация изменилась

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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В Украине начали падать цены на свеклу

В Украине снижаются закупочные цены на свеклу. Спрос на овощ заметно снизился в начале 2024 года, что привело к падению цен поставщиков в конце января до 12-16 грн/кг, а в начале февраля и до 10-15 грн. Это в итоге должно сказаться и на ценах в супермаркетах. Пока же там продают свеклу в среднем по 17,8 грн.

При этом, как показал мониторинг OBOZ.UA, большинство крупных торговых сетей предлагают покупателям этот овощ по цене 16,7-16,9 грн/кг. Однако некоторые магазины продают овощ заметно дороже, буряк можно найти по 20 с лишним гривен за кило.

Свекла в Украине может подешеветь.
Цены на свеклу в Украине

Как отмечают аналитики EastFruit, свекла стремительно дорожала до середины января, но в конце месяца украинские фермеры были вынуждены снижать цены под влиянием крайне низкого спроса. Аналитики подчеркивают, что даже по мере снижения цены активность покупателей остается достаточно низкой.

Цены на овощи у поставщиков

Тем не менее нынешнее удешевление свеклы так и не перекрыло рост цен, который наблюдался в первой половине зимы. По состоянию на конец января 2024-го традиционный овощ продавался на 70% дороже, чем в тот же период 2023-го.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты уже предупреждали, что в Украине в феврале могут подняться цены на овощи, в частности, борщового набора. Речь идет о капусте, моркови, картофеле, свекле и луке.

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