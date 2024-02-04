В Украине в январе выросли цены на молочные продукты: стало известно, как изменилась стоимость

В Украине за январь выросли цены на ряд молочных продуктов. Речь идет о кисломолочном сыре, твердых и полутвердых сырах, сметане, кефире и сливочном масле.

Видео дня

Так, в январе на 1% по сравнению с декабрем прошлого года подорожал кефир жирностью 2,5% - до 52,62 грн/кг (на 70 коп.), сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока. Также в январе на 1,22 грн (на 1%) подорожала сметана жирностью 15% – до 124,15 грн/кг.

Сыр кисломолочной жирностью 9% по состоянию на конец января стоил 214,65 грн за кг, что на 4% или 8,62 грн дороже. чем в декабре прошлого года. Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоило 390,22 грн за кг, что на 14,14 грн (на 4%) дороже, чем в декабре.

В январе цена на сыр "Украинский" жирностью 50% выросла до 438,23 грн/кг, что на 5,37 грн (на 1%) дороже, чем в декабре. Также подорожали сыры Гауда жирностью 45% – до 448,13 грн/кг (на 25,56 грн/6%) и Моцарелла жирностью 45% – до 433,15 грн/кг (на 16,76 грн/4%) .

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в феврале могут вырасти цены на овощи, в частности, борщового набора. Речь идет о капусте, моркови, картофеле, свекле и луке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!