Одна из самых изолированных стран мира откроется для туристов: уже строят аэропорт

Одна из самых закрытых и одновременно самых загадочных стран мира, расположенный в Южной Азии Бутан готовится к изменениям, которые могут существенно повлиять на туризм. Государство, десятилетиями сознательно ограничивавшее поток иностранцев, планирует открыться более широкой аудитории. Здесь уже стартовало строительство нового международного аэропорта, который должен стать настоящими "воротами" в страну.

Как пишет BBC, Gelephu International Airport возводят в южном городе Гелепху вблизи границы с Индией. Ожидается, что он заработает в 2029 году. Проект уже привлек внимание мира – в частности, получил награду на World Architecture Festival. Аэропорт будет не только транспортным узлом: в его дизайне соединят традиционную бутанскую архитектуру с современными экологическими решениями. В пространстве терминала планируют зоны для медитации, йоги и даже звуковых практик.

До сих пор Бутан долгое время оставался почти изолированным и встретить здесь туриста было почти невозможно. Расположенная среди Гималаев страна веками ограничивала контакты с внешним миром и лишь в 1974 году впервые открылась для гостей. При этом власти выбрали уникальную модель туризма – "высокая ценность, низкий поток". Она предусматривала строгий контроль за количеством посетителей и высокие цены на услуги для путешественников. Это делалось чтобы сохранить культуру и природу от массового туризма.

До недавнего времени добраться до страны было непросто. Единственным международным аэропортом оставался Paro International Airport, который считается одним из самых сложных в мире для посадки. Из-за горного рельефа и ограниченного количества рейсов путешествие в Бутан часто занимало несколько дней и требовало пересадок в крупных азиатских городах.

Новый аэропорт должен изменить эту ситуацию. Он станет частью масштабного проекта – создания Gelephu Mindfulness City. Это будущий административный и экономический центр, который объединит бизнес, экологию и духовные практики. Власти надеются, что к 2060 году здесь поселится до миллиона человек, включая иностранных специалистов.

Особый акцент делают на развитии южных регионов страны, которые ранее оставались вне туристических маршрутов. В отличие от известных горных ландшафтов, эта часть Бутана – это субтропические джунгли, реки, фермерские угодья и горячие источники. Рядом расположен Royal Manas National Park – один из наименее освоенных человеком природных заповедников региона, где обитают тигры, слоны, носороги и сотни видов птиц.

Кроме природы, новое направление будет предлагать другой формат отдыха. Вместо дорогих отелей – эко-лагеря и проживания в местных семьях, вместо классических маршрутов – сафари по джунглям, наблюдение за птицами и новые пешеходные тропы, в частности длинный духовный маршрут через страну.

В то же время Бутан не отказывается от своей философии контролируемого туризма. Даже с открытием нового аэропорта государство планирует сохранить ограничения и специальные сборы для посетителей, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры и сохранить свое природное и культурное наследие.

Если планы удастся реализовать, новый аэропорт изменит не только логистику путешествий, но и сам подход к восприятию Бутана в мире. Он должен сделать его более доступным, но одновременно защитить его уникальность, за которую эту страну и ценят.

