Судья официально за бесценок получил квартиру в самом дорогом ЖК столицы: по соседству жилье оформили на его мать и тестя

Судья Днепропетровского окружного админсуда Роман Голобутовский указал в декларации квартиру и паркоместа в ЖК "Новопечерские липки", стоимость которых примерно в пять раз меньше рыночной. OBOZ.UA установил, что соседняя с судьей квартира площадью 122 кв.м принадлежит его матери. В этом же ЖК расположена квартира и его бывшего тестя.

Аномальная декларация судьи

ЖК "Новопечерские Липки" – один из самых дорогих жилых кварталов в столице. Стоимость квадратного метра здесь достигает более 5 тыс. долларов. Например, сейчас квартиру площадью около 50 квадратов тут продают по цене от 160 тыс. до 275 тыс. долларов. Именно аппартаменты такой площади получил в подарок от матери в 2021-м судья Роман Голобутовский.

О том, что это жилье подарила мать, Голобутовский говорил во время собеседования на должность члена Высшего совета правосудия. Правда, во время разговора не озвучивали, что судья живет в элитном ЖК. Также он не смог объяснить, откуда взяла средства его мать.

Квартира судьи – уникальна, ведь ее стоимость на момент подачи декларации составила 882 тыс. грн, отметил "служитель Фемиды" в документе. Это около 32,1 тыс. долларов по состоянию на май 2021-го. За такие средства трудно купить квартиру даже в пригороде столицы, не говоря уже об одном из самых дорогих ЖК в Киеве. Более того, в 2023-м судья купил два паркоместа в этом же ЖК. Это странно, ведь своего автомобиля он не имеет. Ранее он ездил на Mercedes-Benz EQS 2023 г.в. (стоимостью более 150 тыс. долларов), который был оформлен на его отца. Но эту машину отец судьи уже продал.

Еще больше вопросов возникает ко стоимости паркомест. В ЖК "Новопечерские липки" сейчас продается более 70 паркомест площадью от 20 кв.м (как у судьи). Цена составляет от 30 тыс. до 58 тыс. долларов. Голобутовский же указал в декларации, что в июне 2023-го купил паркоместо площадью 27,5 кв.м за 146,5 тыс. грн (на тот момент 3,9 тыс. долларов), а за парковку площадью 26,7 кв.м он заплатил 219,5 тыс. грн (это примерно 5,9 тыс. долларов на момент покупки). Стоимость занижена как минимум в пять раз.

Любимый ЖК семьи судьи

Мать судьи, 75-летняя Надежда Голобутовская со Львовщины. В 2019-м на основании договора дарения она стала владелицей квартиры площадью 122 кв.м. в "Новопечерских Липках". Это соседняя квартира с ее сыном. Пользуется ли судья обеими квартира, или же одной из двух, проверить не удалось. Но в декларации Голобутовский указал только одну квартиру, значительно меньшей площади.

В 2015-м пенсионерка также купила два паркоместа в этом же ЖК. На мать судьи с 2018-го оформлен "ФОП" на второй группе единого налога (оптовая торговля продуктами питания). Второй сын женщины, Владимир Голобутовский, занимается фермерским хозяйством и имеет продуктовые магазины на Львовщине. При регистрации "ФОПа" пенсионерка указала почту [email protected].

И если мать-пенсионерка теоретически могла бы взять деньги на квартиру в одном из самых дорогих ЖК Киева у своего второго сына, который занимается фермерским хозяйством на Львовщине, то объяснить, как в том же доме и в том же ЖК "Новопечерские липки" квартиру купил бывший тесть судьи, уже труднее. На Александра Хандрига, отца Юлии Голобутовской, жилье площадью 48,9 кв.м оформили в 2022-м на основании договора купли-продажи. Ему также принадлежит паркоместо в этом же ЖК.

В декларации за 2020-й на тот момент жена Голобутовского имела только совместные с мужем сбережения, а ее годовой доход от предпринимательской деятельности составил 40,1 тыс. грн (то есть, в среднем 3,3 тыс. грн в месяц). Официально супруги развелись еще в 2021-м. В 2024-м женщина купила новенький Mercedes-Benz GLC-Class GLC 220 (стоимость такого автомобиля составляет около 75 тыс. долларов), также ей подарили трехкомнатную квартиру в ЖК "Французский квартал 2" площадью 78,5 кв.м.

Таким образом, семья судьи владеет недвижимостью в ЖК "Новопечерские Липки" на общую сумму около 910 тыс. долларов:

квартира площадью 50 кв.м и два паркоместа у Романа Голобутовского (рыночная стоимость не менее чем 260 тыс. долларов);

(рыночная стоимость не менее чем 260 тыс. долларов); квартира площадью 122 кв.м и два паркоместа у 75-летней матери судьи Надежды Голобутовской (рыночная стоимость не менее чем 420 тыс. долларов);

(рыночная стоимость не менее чем 420 тыс. долларов); свекор Александр Хандрига купил квартиру площадью 48,9 кв.м и паркоместо (не менее чем 230 тыс. долларов).

Связи с Шапраном

OBOZ.UA уже неоднократно писал о Романе Голобутовском. Дело в том, что он имеет связи с фигурантом многочисленных расследований Сергеем Шапраном. Напомним, после наложения СНБО санкций на россиянина-владельца "Юнигран", активы компании передали бизнесмену Шапрану. Хотя их должны были бы национализировать.

Недавно именно Днепропетровский окружной админсуд (решение приняла коллега Голобутовского, Елена Царикова) отменил решение об аннулировании регистрационных процедур по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис".

Голобутовского с Шапраном неоднократно замечали вместе, в частности, в элитном киевском ресторане "Гуд Вайн". Также они посетили торжественный молебен в римско-католическом приходе св. Николая в Киеве 6 января.

Тогда между Голобутовским и представительницей Офиса президента Ириной Верещук, как удалось выяснить OBOZ.UA, в одном ряду в храме заняла место адвокат из Днепра Елена Доненко.

Голобутовского с Доненко объединяет не только город Днепр. Доненко – адвокат Сергея Шапрана. Она вместе со своим клиентом Шапраном давала интервью по ситуации вокруг "Юниграна" и пыталась объяснить, что соглашение – вроде бы законно. Она также присутствовала на первой встрече генпрокурора Руслана Кравченко с бизнесом.

И именно суд в Днепре принимает решения, которые помогут Шапрану вернуть активы "Юниграна".

