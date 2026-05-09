'Дело идет к завершению войны': Путин назвал условие для встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

Путин добавил, что лидеры могут встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты "окончательные договоренности на длительную историческую перспективу". Его цитировали росмедиа.

"Особого послания от Зеленского не было, я услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого, тот, кто хочет встретиться – пусть и приезжает в Москву... можно встретиться и в третьей стране", – сказал глава Кремля.

После этого он заявил, что "дело в украинском конфликте идет к завершению".

США, по его словам, война РФ против Украины "явно не нужна, у них много других приоритетных задач". "Глобалистское направление западных элит руками украинцев с нами и воюет", – выдал Путин.

Что же касается диалога между Россией и Европой, глава РФ назвал предпочтительным переговорщиком бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что оно может касаться потенциальной встречи лидеров обеих стран.

Пресс-секретарь российского главаря Дмитрий Песков в прошлом месяце говорил о том, что Путин якобы готов ко встрече с Зеленским. Однако для этого мирное соглашение должно быть проработано – встреча лидеров может состояться "только для финализации договоренностей".

