Украинский дзюдоист одним движением воткнул чемпиона России головой в татами и взял медаль Гранд-слэма. Видео

Украинский дзюдоист Владислав Колобов завоевал дебютную медаль серии Grand Slam на турнире в Астане. В схватке за "бронзу" 23-летний киевлянин за 30 секунд до конца одним движением победил чемпиона России по самбо среди студентов Егора Сухопарова.

Колобов выступал в весовой категории до 81 кг. Турнир он начал с победы над представителем Казахстана Аргюновым, после чего в четвертьфинале одолел бразильца Давида Лиму. В полуфинале украинец уступил молдаванину Петру Пеливану и отправился в утешительный поединок за третье место.

В бронзовой схватке с россиянином судьбу медали решил эпизод на последних секундах. Колобов поймал соперника на движении и получил оценку юко, что принесло ему победу и первую награду на турнирах такого уровня.

Победителем соревнований в этой категории стал представитель Казахстана Жалгас Кайролла, который в финале победил Пеливана.

Для Колобова это был первый финальный блок на турнирах IJF World Judo Tour. Владислав является мастером спорта Украины международного класса и входит в число лидеров национальной сборной в своей весовой категории.

Медаль Колобова стала третьей "бронзой" Украины в нынешнем сезоне Grand Slam по дзюдо. Ранее на пьедестал поднимались Юлия Курченко и Алексей Ершов.

