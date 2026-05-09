Москву 9 мая посетил лишь один лидер страны Евросоюза – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Это вызвало критику со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Эту ситуацию глава федерального правительства прокомментировал во время визита в Стокгольм на совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции. Ее запись опубликована в YouTube.

Мерц убежден, что европейскому политику не стоило приезжать в столицу государства-агрессора РФ.

"Роберт Фицо знает, что это не наше общее мнение. Я глубоко сожалею о его присутствии, и мы обсудим с ним его визит в Москву", – сказал канцлер ФРГ.

Что предшествовало

Фицо прибыл в Кремль на торжественный прием, приуроченный к 9 мая, однако до так называемого парада победы на Красной площади так и не добрался.

"Я знаю, что с вашей поездкой в Москву были некоторые трудности. Но главное, что вы здесь", – сказал кремлевский диктатор Владимир Путин европейскому политику во время встречи. Он имел в виду запрет некоторых стран ЕС использовать свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо по дороге в Россию. Из-за этого политику пришлось использовать обходной маршрут.

Путин поздравил Фицо за "постепенное восстановление двустороннего сотрудничества, которое фактически было приостановлено предыдущей властью Словакии".

"Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить энергетические потребности Словацкой Республики", – пообещал российский главарь.

Словацкий премьер заявил, что его визит был "проявлением уважения к жертвам Второй мировой войны", добавив, что он обсудил с Путиным "фундаментальные вопросы" двусторонних отношений.

"Я против создания какого-либо нового "железного занавеса" между Европой, Европейским Союзом и Российской Федерацией. Я поддерживаю нормальные, стандартные, дружеские и взаимовыгодные отношения", – очертил свой подход Фицо.

Как писал OBOZ.UA, в начале мая стало известно, что Фицо еще на этапе планирования поездки решил не посещать военный парад в центре российской столицы; вместо этого он возложил цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой.

