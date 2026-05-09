Напомню, почему за пределами России считается, что "советско-немецкая" часть Второй мировой войны проходила с 22 июня 1941 года именно по 8 – а не 9! – мая 1945 года.

Далее текст на языке оригинала.

На момент підписання німецької капітуляції було:

за центральноєвропейським поясним часом 22.43 ще 8 травня,

але в Німеччині з урахуванням літнього часу, що запровадив там Гітлер, - 23.43 теж 8 травня,

а в Москві – з урахуванням сусіднього часового поясу було б за поясним часом 23.43, але ж з урахуванням також "декретного" часу Леніна/Сталіна – 00.43 вже 9 травня,

тобто звичайна поясна різниця (на годину) - зберігалася, бо літній час у Німеччині й "декретний" в СРСР за підсумком на цю різницю не вплинули.

Але до чого тут взагалі Москва? Адже подія відбувалася в їдальні в Карлсгорсті під Берліном!

Якщо ж брати для кожної події не місцевий час, а час у столиці якоїсь із зацікавлених країн, то "поїде" забагато дат!

(Не кажучи вже про те, що це була друга з двох капітуляцій – на вимогу Сталіна.)

Тож, використовуючи лексику деяких депутатів, варто знову зазначити:

святкування 9 травня є трохи "запіздалим"…