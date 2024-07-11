Старых цен больше не будет: сколько стоит бензин в Украине на АЗС

С начала июня в Украине заметно подорожал бензин А-95. Так, 11 июля АЗС продают его в среднем по 60,12 грн/л, в то время как 11 июня было 59,73 грн/л. То есть рост составил 39 коп./л.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Высокие цены выставили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках "Авантаж 7" – 52,45 грн/л. А также:

Marshal – 52,80 грн/л;

SUN OIL – 52,90 грн/л.

Motto – 52,98 грн/л.

В областях бензин продают в среднем по 55,82-57,87. Соответственно, разница почти достигает 2 грн/л. Высокие цены зафиксированы в Донецкой области – в среднем 57,87 грн/л. А также:

Черниговской – 57,67 грн/л;

Кировоградской, Черновицкой – 53,99 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где бензин стоит в среднем 55,93 грн/л. А кроме того:

Киевской – 55,94 грн/л;

Хмельницкой – 56,06 грн/л;

Николаевской – 56,11 грн/л;

Сумской – 56,13 грн/л.

Повышение акциза на горючее ускорит инфляцию

Повышение акциза на горючее приведет к удорожанию транспортной составляющей, а соответственно – повышению цен на все товары и услуги. Это, в свою очередь, разгоняющая инфляцию, и она может съесть всю прибыль, которую власти ожидают получить от повышения акциза.

Об этом рассказал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Усс. "Я понимаю, что есть потребность в государстве в получении ресурсов. Но необходимо провести расчеты - потому что нужно понимать, какие есть ожидания дополнительных доходов, и какие проблемы возникнут в экономике, вызванные именно этим шагом. Ведь поднятие акцизов на горючее отразится тем , что поднимутся цены на очень много товаров, транспортируемых автомобилями, а это почти все товары", – подчеркнул Усс.

Таким образом, объясняет эксперт, повышение акцизов ускорит существующую инфляцию и эта инфляция уничтожит ожидаемые прибыли. Поэтому все риски должны быть хорошо просчитаны.

"Нам сначала кажется, что мы выигрываем. А потом оказывается, что инфляция съест абсолютно все, что мы выигрываем от повышения акцизов. Поэтому без четких расчетов, желательно проведенных не только государственными учреждениями, но и независимыми игроками, такие решения принимать не стоит" ", – резюмировал Усс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за повышение акцизов на горючее, которое согласовали в Верховной Раде, заплатит в результате каждый украинец, ведь дорогой бензин повлечет рост цен на все товары и услуги. Кроме того, пока неясно целевое использование этих средств - не факт, что деньги будут использованы на армию, поэтому это повышение может привести к громкому политическому скандалу.

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