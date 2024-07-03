Повышение акциза на горючее ускорит инфляцию и рост цен на продукты и услуги, – Ус

Повышение акциза на горючее приведет к удорожанию транспортной составляющей, а соответственно – повышению цен на все товары и услуги. Это, в свою очередь, разгоняющая инфляцию, и она может съесть всю прибыль, которую власти ожидают получить от повышения акциза.

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Об этом рассказал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Я понимаю, что есть потребность в государстве в получении ресурсов. Но необходимо провести расчеты – потому что нужно понимать, какие есть ожидания дополнительных прибылей, и какие проблемы возникнут в экономике, вызванные именно этим шагом. Ведь поднятие акцизов на горючее отразится тем, что поднимутся цены на очень много товаров, транспортируемых автомобилями, а это почти все товары", – подчеркнул Ус.

Таким образом, объясняет эксперт, повышение акцизов ускорит существующую инфляцию и эта инфляция уничтожит ожидаемые прибыли. Поэтому все риски должны быть хорошо просчитаны.

"Нам сначала кажется, что мы выигрываем. А потом оказывается, что инфляция съест все, что мы выигрываем от повышения акцизов. Поэтому без четких расчетов, желательно проведенных не только государственными учреждениями, но и независимыми игроками, такие решения принимать не стоит", – резюмировал Ус.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.