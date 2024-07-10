АЗС переписали цены: сколько теперь стоит в Украине бак бензина

Украинские АЗС 10 июля определили стоимость бензина А-95 в средние 56,59 грн/л, что на 1 коп. дороже, чем в начале месяца. Большие сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить автомобиль с 50-литровым баком стоит 2623 грн/л. А с самой высокой – 3050 грн.

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По данным Консалтинговой группы "А-95", дешевле всего продают бензин в сети "Авантаж 7" – 52,45 грн/л. А также на таких заправках, как:

Marshal – 52,80 грн/л;

SUN OIL – 52,90 грн/л.

Motto – 52,98 грн/л.

Высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

По областям бензин продают в среднем по 55,82 – 57,87. Соответственно, разница почти достигает 2 грн/л. Высокие цены зафиксированы в Донецкой области – в среднем 57,87 грн/л. А также:

Черниговской – 57,67 грн/л;

Кировоградской, Черновицкой – 53,99 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где бензин стоит в среднем 55,93 грн/л. А кроме того:

Киевской – 55,94 грн/л;

Хмельницкой – 56,06 грн/л;

Николаевской – 56,11 грн/л;

Сумской – 56,13 грн/л.

Удорожание горючего может добить украинскую экономику

Повышение акцизов на топливо, инициированное властями, приведет к удорожанию всех товаров и услуг, и вымоет последние деньги из экономики и карманов граждан. Об этом заявил глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич, комментируя принятый ВР в первом чтении законопроект, предусматривающий удорожание бензина и дизеля до 2028 года.

"Повышение акциза на горючее – это убийственное решение. Уже сегодня мы имеем горючее в розницу дороже, чем, например, в соседних Румынии и Болгарии. Это при нашем уровне экономики – просто гвоздь в гроб предприятия и вымывания последних копеек из кошельков украинцев", – заявил Доротич.

Он напомнил, что у Украины уже есть огромная проблема с транспортными перевозками, ведь из-за мобилизации и миграции у нас катастрофически не хватает водителей. "Из-за этого тарифы на перевозку грузов растут в арифметической прогрессии. К этому сейчас добавляется стоимость топлива. Также нужно не забывать, как нам власти в лице господина Гетманцева рассказывали, что при возврате НДС роста цен на топливо не будет, а произошло диаметрально противоположное. Да будет и с увеличением акцизов", – убежден Доротич.

Эксперт подчеркнул, что подорожание горючего приведет, прежде всего, к повышению цен на все товары и услуги для украинцев, и запустит новый виток инфляции, которая может окончательно добить экономику. "Это просто удорожание в конечном случае розничной цены на товары и услуги. А в сегодняшних украинских реалиях – это просто добить умирающую экономику и добить украинцев, которые уже отчаялись и обескровлены. Ничего хорошего из этого не будет", – резюмировал Доротич.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заправка – это один из аспектов повседневной жизни каждого автовладельца. Она становится столь привычной, что большинство людей не задумываются над тем, как делать ее правильно.

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