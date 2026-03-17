Я уже недавно вспоминал исторический факт 1991 года: между 80% за Союз и 90% за независимость прошло восемь с половиной месяцев!

Не зря и КМИС предостерегает (или, наоборот, советует?): все зависит от формулировки.

Согласно опросу от 1-8 марта при "правильной" постановке вопроса поддержка мира в обмен на территории до лишает 61%, в том числе даже 54% среди тех, кто категорически против того, чтобы отдавать Донбасс.

В процентах к определившимся голосующим это составляет соответственно [фантастические] 86% и 79%!

Вот этот феноменальный "процентособирающий" вопрос:

"Поддерживаете ли Вы установление мира путём одобрения соглашения с США и Европой, предусматривающего: членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления?".

В связи с этим КМИС в комментарии приводит пример [теперь Северной] Македонии, где изменять название страны (признак идентичности!) население не хотело, однако же ответило позитивно в 2018 году на грамотно заданный вопрос:

"Одобряете ли Вы членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Греческой республикой?".

Так что не стоит говорить, что не получилось, - речь, когда "народ против", должна идти лишь о том, что не очень-то власть и хотела.

Только что, кстати, прошёл референдум о весьма принципиальных изменениях в конституции Казахстана, в которых был изобретен такой себе центральноазиатский вариант системы сдержек и противовесов.

Согласно разнообразным экзитполам изменения поддержали 87-89% при замечательной явке 73%.

Но это - в целом по стране, где в определённых регионах процент участия приближался к 100. В то же время в столице Астане явка составила уже только 60%, в столице же бывшей - самом многочисленном городе страны Алматы - и вовсе лишь 33%.

То есть не такое уж и общенациональное единство, но где нужно поработали и что нужно компенсировали, потому и результат оказался "на уровне".

Токаев захотел - Токаев смог. И не как Лукашенко, а честно, ведь наблюдатели удовлетворены (своей же Барселонщины-Каталонщины где только и нет)…