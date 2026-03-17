Всемирно известная певица на концерте во Франции спела на украинском языке. Видео

Испанская певица Rosalía (Розалия) во время концерта во Франции исполнила свою песню с украинскими строками. Артистка вживую спела на украинском языке во время своего нового мирового тура LUX.

Rosalía исполнила композицию De Madrugá, которую выпустила в 2025 году. Она спела на украинском языке строки: "Я не шукаю помсти, помста шукає мене" и повторяющийся припев "На світанку". Видео выступления распространили в Telegram-каналах Богдана Беспалова и SLAY MUSIC, поскольку для многих зрителей стало неожиданностью услышать украинский язык на концерте мировой поп-звезды.

Композиция входит в альбом LUX, который певица выпустила 7 ноября 2025 года и в котором экспериментирует с различными языками, музыкальными стилями и культурными образами.

В песне De Madrugá сочетаются испанский и украинский языки. Она рассказывает о внутренней борьбе человека с прошлым, виной и чувством мести. В строках упоминаются символы креста, кандалов и огня, которые передают состояние героя, пытающегося найти равновесие после потери. Основная идея композиции заключается в том, что месть может преследовать человека даже тогда, когда он не стремится к ней.

Ранее Rosalía рассказывала в The Guardian, что на создание этой песни ее вдохновила история княгини Ольги. Артистку заинтересовала противоречивость этой фигуры: правительницу считают святой, хотя она жестоко отомстила древлянам за смерть своего мужа Игоря. Певица отмечала, что эта история показывает, насколько по-разному в разных культурах и религиях могут трактовать понятие святости.

"Ее считали святой, потому что она привела к этой религии так много людей. Но она была убийцей – когда убили ее мужа, она, из мести, убила много людей. Невероятно, что такой человек может стать святым. В разных религиях, контекстах и культурах понятие святости трактуется по-разному", – объяснила Rosalía.

Концерт в Лионе стал первым крупным выступлением в рамках тура LUX, который Rosalía анонсировала как сочетание экспериментальной музыки, театральной постановки и поп-шоу. Сцена была оформлена в виде латинского креста, а в центре расположился камерный оркестр из нескольких десятков музыкантов.

Справка. Rosalía (полное имя – Розалия Вила Тобелла) – испанская певица и автор песен, которая родилась 25 сентября 1992 года в городе Сант-Кугат-дель-Вальес вблизи Барселоны. Артистка получила профессиональное музыкальное образование в Высшей музыкальной школе Каталонии и начинала карьеру с выступлений в барах и на небольших концертах.

Широкую известность ей принес альбом El Mal Querer (2018), в котором она соединила традиционное фламенко с современной поп-музыкой. Пластинка получила международное признание и принесла певице премию Latin Grammy. В дальнейшем Rosalía сотрудничала со многими известными артистами, в том числе Bad Bunny, The Weeknd, Billie Eilish и Travis Scott. Сегодня ее считают одной из самых известных испанских поп-исполнительниц нового поколения.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама Дана Балана неожиданно спела украинские народные песни за кулисами. Она стала настоящей звездой его концерта в Кишиневе.

