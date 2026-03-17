Как понять, что батарею iPhone пора менять: 9 признаков

Длительное время автономной работы – одно из ключевых преимуществ iPhone. Например, новые модели линейки iPhone 17 способны непрерывно воспроизводить видео в течение 24-31 часа, что позволяет пользователям не думать о розетке в течение двух-трех дней.

Однако, каким бы совершенным ни был новый гаджет, с годами литий-ионный аккумулятор неизбежно деградирует. Химическое старение и бесконечные циклы зарядки постепенно снижают пиковую производительность устройства. Впрочем, вместо того, чтобы покупать новый телефон, часто достаточно просто заменить аккумулятор. А о том, как узнать, когда пора обратиться в сервис и поставить свежую батарею, рассказало издание BGR.

1. Смартфон внезапно выключается

Надежный телефон должен работать, пока у него есть хотя бы минимальный заряд. Однако изношенные батареи теряют способность поддерживать стабильное напряжение, особенно при выполнении ресурсоемких задач. Когда внутреннее сопротивление аккумулятора растет, процессор сталкивается с колебаниями напряжения, и система вынуждена выключить телефон, чтобы защитить внутреннюю электронику. Если ваш iPhone гаснет посреди работы, это прямой сигнал – батарея находится в критическом состоянии и требует срочной замены

2. Максимальная емкость аккумулятора ниже 80%

Начиная с iOS 12.1, у пользователей появилась возможность проверить состояние аккумулятора смартфона в настройках. Новое устройство имеет емкость 100%, но со временем это число уменьшается. Показатель в пределах 80–90% считается приемлемым, однако падение ниже 80% является критическим пределом. По данным Apple, аккумуляторы моделей до iPhone 14 теряют оптимальную емкость после 500 циклов зарядки, а iPhone 15 – после 1000. Когда емкость становится ниже рекомендованного порога, телефон начинает работать медленнее или чаще выключаться. Время нести его в сервисный центр.

3. Уведомление о деградации батареи

Если в настройках появляется предупреждение о том, что состояние аккумулятора значительно ухудшилось, игнорировать его не стоит. Иногда такое сообщение начинает появляться даже при емкости выше 80%. Это объясняется тем, что емкость и "здоровье" аккумулятора – разные вещи. Батарея может держать заряд, но иметь высокое внутреннее сопротивление, что приводит к сбоям во время фотографирования или игр.

4. Слишком длительная зарядка

Современные iPhone поддерживают быструю зарядку: например, iPhone 17 Pro должен набирать 50% заряда за 20 минут. Полный цикл обычно длится от 1,5 до 2 часов. Если смартфон часами стоит на зарядке, но проценты едва растут, проблема может быть именно в состоянии батареи. Прежде чем делать выводы, проверьте кабель, адаптер и чистоту порта, но если с ними все в порядке – виноват изношенный аккумулятор, который просто не способен эффективно принимать энергию.

5. Аккумулятор вздулся

Это самый опасный признак, который невозможно игнорировать. Сдутая батарея может выталкивать экран или деформировать заднюю панель корпуса. Причиной такой деформации может быть использование некачественных аксессуаров, физическое повреждение или перегрев на солнце. Помните: сдутый литий-ионный аккумулятор – это пожароопасный объект, который может даже взорваться. Поэтому, как только увидите, что ваш iPhone начал распухать, немедленно обратитесь к специалистам.

6. Заряд исчезает слишком быстро

Если вы не играете в игры на максимальной яркости и не используете GPS круглосуточно, но заряд "тает" на глазах, это означает лишь одно – батарея отслужила свое. Химическое старение приводит к тому, что даже передовые модули питания со временем не могут удерживать энергию. После замены аккумулятора вы снова сможете пользоваться устройством полноценно в течение всего дня.

7. Постоянный перегрев устройства

Оптимальная температура для iPhone – от 0 до 35 градусов по Цельсию. Конечно, телефон греется во время тяжелых игр или стриминга, но старая батарея делает этот процесс аномальным. Из-за изношенности она работает с чрезмерной нагрузкой, выделяя лишнее тепло. Постоянный перегрев вредит всем внутренним компонентам, поэтому замена батареи обойдется значительно дешевле, чем ремонт материнской платы.

8. Торможение и задержки в работе

Новый iPhone работает идеально быстро, но со временем производительность может упасть. Если чистка памяти и обновление ПО не помогают, причиной замедления вероятнее всего является аккумулятор. Система Apple автоматически снижает скорость процессора и графического ядра, чтобы старый аккумулятор мог обеспечить хотя бы минимальное напряжение. Это приводит к медленному запуску программ, лагам при прокрутке и снижению громкости динамиков. Исправляется это заменой батареи.

9. iPhone работает только от сети

Если ваш смартфон выключается сразу после отсоединения кабеля зарядки – это очевидный и неоспоримый признак смерти аккумулятора. Если гаджет фактически превратился в стационарный телефон, вместо мобильного, в 90% случаев это свидетельствует о полном выходе батареи из строя. Позитив лишь в том, что телефон еще включается, поэтому вы успеете сделать резервную копию данных перед визитом в сервис.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие три ошибки эксплуатации убивают батарею iPhone.

