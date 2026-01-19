Шапран получил второе подозрение в деле "Юнигран": почему ситуация с активами на 1 млрд требует личного внимания генпрокурора

В громком деле группы компаний россиянина Игоря Наумца "Юнигран" правоохранители объявили второе подозрение броварскому дельцу Сергею Шапрану, которого уже подозревают в завладении подсанкционными активами и средствами государства при содействии своего партнера, экс-ОПЗШника Владимира Осипова. Новый эпизод касается незаконного возмещения НДС, в результате чего из государственного бюджета, по данным следствия, было выведено более 12 млн грн.

Речь идет об операциях с активами предприятий, находившихся под санкциями СНБО из-за связи с Наумцем. Фактически, несмотря на запреты, аресты и публичные решения государства бизнес продолжал работать, генерировать прибыль и выводить средства через контролируемые структуры.

Это подозрение стало уже вторым для Шапрана в рамках дела "Юнигран". Ранее следствие сообщало ему о подозрении по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, несанкционированных действий с государственными реестрами и участии в организованной преступной группе. Общая стоимость активов, по версии следствия, была незаконно выведена из-под санкций, оценивается почти в 1 млрд грн.

Выражаем благодарность Офису генерального прокурора (ОГП) Украины и лично генпрокурору Руслану Кравченко, который еще в июле 2025 года публично обещал взять дело "Юниграна" под личный контроль. Надеемся, что новое подозрение Шапрана является результатом более глубокого анализа материалов дела.

При этом редакция OBOZ.UA повторно обращается к главе ОГП – ожидаем, что господин Кравченко даст команду довести это дело до конца, а не просто раздавать подозрения. Речь идет о направлении обвинительных актов в суд, реальной ответственности для всех участников схем и, главное, о возвращении стратегических активов в собственность государства.

Почему это важно

Само по себе количество подозрений не означает реального прогресса, если дело не доходит до суда и не завершается конфискацией активов в пользу государства. Более того, следует учитывать, что после задержания по первому подозрению Шапран вышел из СИЗО под залог, который был уменьшен в 20 раз.

По новой статье законодательством предусмотрено наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос об изменении меры пресечения Шапрану, и общественность рассчитывает на справедливое решение.

Пока дело затягивается, корпорацию "Юнигран" продолжают разграблять. Это происходит несмотря на то, что активы "Юниграна" заморожены, а имущество арестовано. В этом процессе Шапрану и Осипову помогают "ручные" судьи.

Именно здесь возникает ключевой вопрос к Министерству юстиции Украины. Несмотря на наличие санкций, уголовных производств и установленные факты обхода ограничений, Минюст до сих пор не довел до конца процедуру национализации активов "Юниграна". Соответствующий иск так и не был передан в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), имеющий полномочия принимать решение о конфискации подсанкционного имущества.

Фактически это означает, что предприятия, которые должны уже работать на экономику Украины, продолжают оставаться источником доходов для частных лиц. Карьеры "Юниграна" в Киевской и Житомирской областях годами работали, несмотря на аресты: полезные ископаемые добывались, заводы перерабатывали сырье, а доходы оседали в схемах, выстроенных для обхода санкций.

Бездействие в вопросе национализации создает опасный прецедент: санкции формально существуют, но фактически не работают. Это подрывает доверие к санкционной политике государства и стимулирует других дельцов искать аналогичные пути сохранения контроля над подсанкционными активами.

Важно, что с самого начала в рамках уголовного дела прокуроры отмечали возможную дальнейшую конфискацию активов. Таким был и объявленный политический курс: украинские чиновники неоднократно заявляли о намерении конфисковать активы российских бизнесменов и их пособников в пользу государства для пополнения бюджета во время полномасштабной войны.

Но с момента введения санкций соответствующий Минюсту иск так и не был подан. Год назад в Министерстве юстиции сообщили, что будут искать активы Наумца и связанных с ним лиц. Год спустя в Минюсте в ответ на запросы OBOZ.UA говорят: активы нашли, но теперь "устанавливают основания для их взыскания в доход государства".

Подсанкционные активы на 1 млрд грн два года находятся в подвешенном состоянии вместо того, чтобы работать на пользу государству. Теперь их могут просто украсть. Итог дела "Юниграна" станет иллюстрацией успеха или провала работы всей судебной и правоохранительной системы и поставит под вопрос функционирование правосудия в Украине.