"Юнигран" продолжают разграблять даже под санкциями. Почему молчит ОГП, Минюст и АРМА?

Скандальную подсанкционную бизнес-империя "Юнигран" россиянина Игоря Наумца, которую прибрал к рукам броварской экс-депутат, бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока"), продолжают разграблять. Это происходит несмотря на то, что активы "Юниграна" заморожены, а имущество арестовано.

Ситуацию игнорируют и Министерство юстиции, и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), и Офис генерального прокурора (ОГП) Украины. В частности, Минюст не дает возможности национализировать "Юнигран", – а это активы стоимостью около 1 млрд грн.

Ведомство не подает иск в ВАКС в течение каденций уже трех министров. В своих ответах на запросы OBOZ.UA министерство фактически не смогло объяснить, почему не предпринимает решительных шагов. Бездействие там оправдывали, например, тем, что Минюст должен получить "от компетентных органов "исчерпывающую информацию и копии документов относительно оснований применения санкции взыскания активов в доход государства" в отношении Наумца.

Тем временем Шапран и Осипов продолжают борьбу за контроль над "Юниграном", который уже давно должен был приносить доход не им, а государству. Дельцы, судя по всему, не чураются подкупа судей – яркие примеры таких решений продолжают появляться в судебном реестре.

Подозрительные суды

1 декабря 2025 года хозяйственный суд Житомирской области (судья Светлана Кравец) объявил решение по делу 906/396/25. В этом деле компания Westgrinite Holdings Limited, подконтрольная Игорю Наумцу, просила признать недействительными договоры о перепродаже железнодорожного подвижного состава холдинга "Юнигран" (120 вагонов разных типов – вот их перечень).

Судья Кравец не приняла доказательства и отказала в удовлетворении иска. Упомянутые вагоны после применения санкций к Игорю Наумцу и к самой Westgrinite Holdings Limited, были перепроданы дочерней компанией Westgrinite Holdings Limited, которая называется ООО "Юнигран" (ЕГРПОУ 24584514), специально приобретенной для этого ООО "Мартен Локс" (ЕГРПОУ 41869649), а последняя с целью создания иллюзии добросовестности приобретателя перепродала их ООО "Юни Стоун Плент" (код ЕГРПОУ 45234489). Владельцем последней является Сергей Шапран.

И истец, и Министерство юстиции утверждали, что указанные сделки нарушают примененные к Наумцу санкции и поэтому являются недействительными. Минюст настаивал, что эти сделки противоречат интересам государства, совершены умышленно, а потому все переданное по ним следует взыскать в доход государства.

Еще один важный нюанс – эти операции полностью соответствуют ранее обнародованному меморандуму между Наумцом и Шапраном, который публиковался в СМИ. Насколько нам известно, суду также были предоставлены доказательства осуществления контроля Наумца над Westgrinite Holdings Limited и над ООО "Юнигран", в частности официальная копия упомянутого меморандума.

Свое решение суд объяснил тем, что с таким иском должен был обращаться само ООО "Юнигран", а не компания Наумца Westgrinite. Но что можно утверждать с уверенностью уже сегодня – так это то, что суд считал, что перепродажа имущества, которое через других лиц контролируется подсанкционными лицами, не противоречит закону и не является недействительной.

В противном случае, что бы там стороны не заявляли, в силу ст. 216 ГК суд был обязан применить последствия недействительности ничтожных сделок, нарушающих санкции.

Тем более, что специальным постановлением правительства сделки по продаже лицами, связанными с РФ, транспортных средств (в т.ч. вагонов!) объявлены ничтожными.

Следовательно, теперь факт выполнения "меморандума Наумца-Шапрана" о нарушении санкций признан законным и закреплен судебным решением.

Интересно и другое. Та же судья Светлана Кравец одновременно рассматривала еще одно дело о перепродаже активов Наумца (906/1349/24), в котором СБУ заявила отдельный иск о признании аналогичных сделок недействительными и взыскании в доход государства перепроданных активов, поскольку они нарушают санкции. В нем, кроме меморандума, СБУ подали протоколы допросов свидетелей, которые:

непосредственно участвовали в сделках ;

; приобретали компании-прокладки;

подписывали соответствующие договоры.

Согласно их показаниям, свидетели осознавали, что нарушают санкции, и что делают это по указанию Наумца и Шапрана. То есть судья Кравец очень хорошо знала обо всем, что происходило. Но даже это не убедило ее в недействительности договоров.

Относительно дела по иску СБУ возник еще один – вопрос, почему судья Кравец не освободила СБУ от судебного сбора. Мы отказываемся верить, что уважаемая и опытная судья всерьез считала, что иск СБУ направлен на собственное обогащение СБУ, а не – как, собственно, СБУ и доказывало – в защиту интересов всех пострадавших от российской агрессии граждан. И что она не понимала, что именно такое ее решение будет иметь охлаждающий эффект на СБУ по аналогичным искам в аналогичных делах (которых только в Хозсуде Житомирской области есть аж 6).

Эпопея с "Юниграном": как все начиналось

В октябре-2024 "Схемы" рассказали о том, как замороженные активы холдинга "Юнигран" Наумца перешли в руки нового владельца – Сергея Шапрана. Переход активов между двумя бизнесменами, как отмечали журналисты, состоялся в обход государства, а Шапрану помогал его давний бизнес-партнер, бывший член "Оппоблока" Владимир Осипов.

В идеале активы подсанкционного бизнесмена на 1 млрд грн должны были быть изъяты в пользу государства, а затем проданы на открытом конкурсе. Вырученные средства можно было направить на армию и восстановление. Но в этой истории все пошло по другому сценарию.

Пристальное внимание на "Юнигран" и Наумца государство обратило еще в марте-2022. Тогда в СБУ сообщили, что прекратили деятельность "организации, которая занималась незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах". ОГП и Госбюро расследований (ГБР), которое открыло соответствующее производство, также отмечали, что холдинг "направлял миллионные доходы на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Все это привело к аресту активов "Юниграна". Весной-2023 были введены и санкции против Наумца. В черный список также попало доверенное лицо, на которое активы бизнесмена пытались переписать уже после открытия уголовного производства. Также санкции задели ряд кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями подсанкционной группы. Санкции и арест должны были бы стать предохранителем дальнейших движений с активами, но дельцы нашли выход.

Вместо государства владельцем активов стало частное лицо – бизнесмен Шапран. Расследователи установили, что передача имущества "Юниграна" фирмам из орбиты Шапрана стала возможной "благодаря" судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку. Он в нарушение юрисдикции снял арест с активов, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение. Способствовало схеме и отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Сам Наумец во время общения с расследователями подтверждал, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. Сам же Шапран заявлял, что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

Дальнейшие аресты и бездействие ответственных органов

После активного освещения схем Шапрана и Наумца в СМИ Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством ОГП начало уголовные производства по фактам незаконной продажи активов "Юниграна". Их впоследствии объединили с первым делом еще от 2022 года, в частности, об "уклонении холдинга от уплаты налогов" и "схемах минимизации рентных платежей" при добыче гранита.

Для расследования этих событий в Нацполиции организовали отдельную спецоперацию "Гранит". В ее рамках сообщили о подозрении 18 лицам. Среди них – "украинский и российский бизнесмены" (собственно, Шапран и Наумец). А также их сообщники – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие "лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Шапрана, в частности, подозревают в "легализации имущества, полученного преступным путем". 24 июня 2025 года избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен. Тогда же выяснилось, что правоохранители задержали бизнесмена во Львове "при попытке побега". Впрочем, позже сумму урезали в 20 раз, и уже в сентябре залог в 5 млн грн был внесен. С тех пор ни сам Шапран, ни его адвокаты не комментируют ход дела.

По идентичным статьям о подозрении сообщили и Игорю Наумцу. В августе 2025 года российского бизнесмена объявили в розыск в Украине. По данным расследователей, Наумец находится в Лондоне. Его защита утверждает, что в деле "Юнграна" российский бизнесмен якобы является пострадавшим.

С 2025 года к делу "Юниграна" подключилось и АРМА. Ему, в частности, начиная с марта передавали арестованное имущество холдинга – корпоративные права, спецразрешения на пользование недрами, земельные участки, два завода.

Однако оказалось, что АРМА, вероятно, передали не все – в агентстве заявили, что во время осмотров на местах его сотрудники обнаружили "движимое имущество, непосредственно задействованное в производственной деятельности". Речь, в частности, о спецтехнике – транспортеры, ленточные конвейеры, насосные станции, – которую якобы не арестовали прокуроры.

Однако проблему новые аресты не решили: часть активов продолжила работу. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА. В ведомстве полгода "проводят конкурс" по управлению активами "Юниграна", который так ничем и не завершился.

Важно, что с самого начала в рамках уголовного дела прокуроры отмечали возможную дальнейшую конфискацию активов. Таким был и объявленный политический курс: украинские чиновники неоднократно заявляли о намерении конфисковать активы российских бизнесменов и их пособников в пользу государства для пополнения бюджета во время полномасштабной войны.

Но с момента введения санкций соответствующий Минюсту иск так и не был подан. Год назад в Министерстве юстиции сообщили, что будут искать активы Наумца и связанных с ним лиц. Год спустя в Минюсте говорят: активы нашли, но теперь "устанавливают основания для их взыскания в доход государства".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители изъяли технику ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже временное взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

