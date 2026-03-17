Блог | Инфляция ценностей, целей и мечты в США: о чем оскароносный фильм "Битва за битвой"
Не о войне, а о кино и современных США.
Посмотрел в два захода "Битва за битвой" и понял, что сейчас просто внятно рассказанная история — это уже "Оскар".
Далее текст на языке оригинала.
Блискучі актори, Шон Пен абсолютно геніальний, але саме кіно — без жодної візії майбутнього.
Персонаж Шона Пена (Оскар) — військовий та спецслужбіст — єдина структурована, осмислена людина в усій цій трагікомедії, яка хоче просто власного кабінету і спокою. Ніяких високих ідеалів, ніяких мрій, окрім стати маленьким начальником серед великих начальників.
У революціонерів, зображених у фільмі також немає ніяких осмислених цілей, окрім боротьби проти абстрактної системи. Це не мета, не мрія і не ціль — це спосіб життя.
Єдиний, хто з революціонерів має конкретну мету, — це персонаж Ді Капріо, який хоче курити траву, бухати та врятувати доньку, батьком якої він не є.
Антагоніста та протагоніста між собою пов’язує секс з однією з революціонерок, яка зраджує революцію.
Монашки вчать стріляти та готують бойовиків. Латиноси підставляють власні родини під рейди поліції. Бандити вбивають один одного через моральні цінності.
Всі воюють один з одним.
Саме тому так фільм і називається — "Битва за битвою".
Для мене, на дванадцятому році війни, цей фільм розповів про тотальну інфляцію цінностей, цілей і мрій у США та й загалом у світі.
Хороший фільм, хороша історія, правильні сенси.
Шон Пен геніальний у цій ролі.