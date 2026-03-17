Впервые в истории: Украина получила от ЕС финальные условия для вступления
Украина получила от Европейского Союза (ЕС) условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Таким образом, страна впервые в истории получила полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: правительство сразу направило документ в Верховную Раду – для совместной работы по выполнению прописанных в нем условий.
"Мы уверенно движемся определенным евроинтеграционным путем. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", – говорится в сообщении.
Какие задания стоят перед Украиной
Полученные кластеры, отметила Свириденко, касаются различных сфер функционирования государства. Они обозначены как:
- "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".
- "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".
- "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".
Ранее же, напомнила глава правительства, Украина получила условия по трем другим кластерам. В частности:
- "Основы процесса вступления в ЕС".
- "Внутренний рынок".
- "Внешние отношения".
"Правительство продолжит выполнять условия вступления – внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС", – заверила Свириденко.
Зеленский недоволен, что ЕС не называет конкретной даты вступления Украины
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что будущее мирное соглашение с РФ должно предусматривать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Что, по его словам, будет гарантией безопасности страны.
При этом он подчеркнул: Украина готова к началу переговоров о присоединении к союзу. Однако проблемой является то, что отдельные государства-члены ЕС противятся этому.
"Мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, вы знаете, кто причина, кто блокирует...Поэтому для нас нужна конкретная дата", – констатировал Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Европарламент призвал Венгрию не блокировать вступление Украины в ЕС. В ЕП отметили впечатляющую устойчивость Украины и ее преданность европейскому пути.
