Впервые в истории: Украина получила от ЕС финальные условия для вступления

Украина получила от Европейского Союза (ЕС) условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Таким образом, страна впервые в истории получила полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: правительство сразу направило документ в Верховную Раду – для совместной работы по выполнению прописанных в нем условий.

"Мы уверенно движемся определенным евроинтеграционным путем. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", – говорится в сообщении.

Какие задания стоят перед Украиной

Полученные кластеры, отметила Свириденко, касаются различных сфер функционирования государства. Они обозначены как:

"Конкурентоспособность и инклюзивное развитие".

"Зеленая повестка дня и устойчивое соединение".

"Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Ранее же, напомнила глава правительства, Украина получила условия по трем другим кластерам. В частности:

"Основы процесса вступления в ЕС".

"Внутренний рынок".

"Внешние отношения".

"Правительство продолжит выполнять условия вступления – внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС", – заверила Свириденко.

Зеленский недоволен, что ЕС не называет конкретной даты вступления Украины

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что будущее мирное соглашение с РФ должно предусматривать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Что, по его словам, будет гарантией безопасности страны.

При этом он подчеркнул: Украина готова к началу переговоров о присоединении к союзу. Однако проблемой является то, что отдельные государства-члены ЕС противятся этому.

"Мы готовы, но не все лидеры Европейского Союза. Вы знаете почему, вы знаете, кто причина, кто блокирует...Поэтому для нас нужна конкретная дата", – констатировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Европарламент призвал Венгрию не блокировать вступление Украины в ЕС. В ЕП отметили впечатляющую устойчивость Украины и ее преданность европейскому пути.

