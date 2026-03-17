"Мы верим, что большой 50 миллионный Украинский народ поднимет и в дальнейшем свое великое слово и не допустит, чтобы наши вековые враги накладывали на нас путы, вновь сажали нас в тюрьмы"

Августин Волошин

Далее текст на языке оригинала.

Символічно, що одразу після 15 березня – дати проголошення Карпатської України та героїчної й трагічної битви за неї з угорськими загарбниками на Красному полі, вшановуємо день народження її президента – Августина Волошина (17 березня 1874 – 19 липня 1945 рр.)

З огляду на те, що життєпис очільника Карпатської України маловідомий широкому загалу, подам деякі цікаві факти із його життя та діяльності.

1. Походив із родини священників і продовжив сімейну традицію, ставши священником.

2. Мав не лише теологічну, а й вищу педагогічну освіту. За фахом - викладач математики та фізики.

3. Був активним учасником створення першого українського карпатського акціонерного товариства - "Уніо", яке займалося просвітницькою діяльністю.

4. Виступав проти спроб угорського уряду ввести на територію Закарпаття латиницю замість кирилиці.

5. Обирався послом до чехословацького парламенту в 1925-1929 роках.

6. У 1933 році став папським прелатом у Мукачівській греко-католицькій єпархії.

7. 26 жовтня 1938 року призначений премʼєр-міністром автономного уряду Карпатської України.

8. 15 березня 1939 року обраний президентом Карпатської України.

9. Під час окупації краю Угорщиною емігрував з урядом до Праги, де працював професором, деканом і ректором Українського вільного університету.

10. У травні 1945 року заарештований радянською спецслужбою СМЕРШ і вивезений до СРСР, де й помер за незʼясованих обставин у московській Бутирській вʼязниці.

11. Разом із дружиною Іриною Петрик утримував приватний сиротинець, де виховувалися 22 сиріт. Діти були забезпечені харчуванням, одягом, навчанням і розвитком творчих здібностей.

12. Його наукова спадщина налічує понад 40 підручників із рідної мови, арифметики, фізики, педагогіки, психології, дидактики, логіки, педагогічної етики…

13. 15 березня 2002 року Августину Волошину присвоєно звання Героя України (посмертно).

14. Від 2001 року триває беатифікаційний процес прилучення о. Августина Волошина до лику блаженних.

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!

П.С. Про героїчну і трагічну долю Карпатської України та її очільника Августина Волошина можна дізнатися також із нашого фільму про Хуст із циклу "7 чудес України: історичні міста і містечка".