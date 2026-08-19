Швейцария продлила защиту украинцев, но есть нюанс: кому будут отказывать в помощи

Швейцария продлила статус S для украинцев до 4 марта 2028 года, но с 20 августа 2026 года в отношении новых заявлений будет действовать ограничение — защита будет предоставляться только тем, кто выполняет военные обязательства перед Украиной. Речь идет о мужчинах, подлежащих мобилизации. Отмечается, что это правило не распространяется на украинцев, уже имеющих статус S, поэтому их действующая защита именно из-за этого изменения не отменяется.

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Об этом пишет Le Temps. Решение Федеральный совет Швейцарии принял 19 августа 2026 года. Правительство объяснило продление статуса тем, что ситуация в Украине пока не демонстрирует признаков длительной стабилизации.

Статус S продлили еще на год

Швейцарские власти решили продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Речь идет о специальном статусе S, который Швейцария ввела после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он позволяет украинцам получать временную защиту без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.

В Федеральном совете отметили, что на данный момент нет признаков долгосрочной стабилизации ситуации в Украине, поэтому необходимость в продлении механизма защиты сохраняется. При этом Швейцария традиционно координирует свою миграционную политику в отношении украинцев с Европейским союзом. Ранее ЕС также принял решение продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года.

Главное изменение касается военнообязанных

В то же время, наряду с продлением статуса S, Швейцария решила сузить круг лиц, которые смогут получить его впервые. С 20 августа 2026 года статус S будет предоставляться только тем лицам, которые выполняют свои военные обязательства перед Украиной.

Именно эта норма может стать наиболее существенной для украинских мужчин призывного возраста, которые планируют выезд в Швейцарию и рассчитывают получить там временную защиту. Важный момент заключается в том, что новые ограничения не распространяются на людей, которым статус S уже был предоставлен ранее. Изменения касаются прежде всего тех, кто будет обращаться за статусом S начиная с 20 августа 2026 года.

Что получают украинцы со статусом S

Продление статуса S означает, что украинцы, имеющие право на этот вид защиты, смогут и в дальнейшем пользоваться соответствующими мерами поддержки. Швейцария также продолжает оказывать финансовую поддержку кантонам, принимающим людей из Украины. По данным властей, государство ежегодно выделяет около 3000 швейцарских франков на одного человека для поддержки кантонов.

В то же время конкретный формат помощи и условия её получения могут отличаться в зависимости от кантона. Статус S также связан с правом пребывать в стране и пользоваться предусмотренными для его обладателей механизмами поддержки.

Что будет после пяти лет проживания

Еще одно важное изменение ожидается с марта 2027 года. Именно тогда первые украинцы, получившие статус S после начала полномасштабной войны, будут проживать в Швейцарии уже пять лет.

Законодательство страны предусматривает, что лица, нуждающиеся в защите, по истечении пяти лет могут получить вид на жительство категории B, связанный со статусом S. Соответствующие разрешения выдают органы власти кантонов. При этом для их оформления не требуется отдельного одобрения Государственного секретариата по вопросам миграции.

Однако важно учитывать, что вид на жительство категории B связан с наличием статуса S. Если статус защиты будет отменен, соответствующий вид на жительство автоматически утратит силу. Поэтому получение такого разрешения не означает автоматического перехода на полностью независимый от статуса S вид постоянного проживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия не стала ограничивать временную защиту для украинских мужчин призывного возраста — они, как и раньше, имеют право на этот статус, если ранее соответствовали его условиям. Карты временной защиты в стране действительны до 4 марта 2027 года, а Европейский Союз (ЕС) уже одобрил дальнейшее продление механизма до 4 марта 2028 года.

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