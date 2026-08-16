Мужчинам призывного возраста не будут ограничивать право на защиту: страна ЕС уточнила правила для беженцев

Венгрия не стала ограничивать временную защиту для украинских мужчин призывного возраста — они, как и раньше, имеют право на этот статус, если ранее соответствовали его условиям. Карты временной защиты в стране действительны до 4 марта 2027 года, а Европейский Союз (ЕС) уже одобрил дальнейшее продление механизма до 4 марта 2028 года.

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Об этом сообщает венгерский офис УВКБ ООН, который консультирует беженцев из Украины по вопросам статуса защиты. Правила получения соответствующего статуса в стране остались без изменений, а ранее предоставленная защита продолжает действовать.

Изменились ли правила для украинских мужчин

Несмотря на появление новых требований в ряде стран ЕС, Венгрия не стала вводить отдельные ограничения для украинских мужчин призывного возраста. В УВКБ ООН подчеркивают, что право на временную защиту в Венгрии для этой категории граждан не пересматривалось. Если человек имел право на соответствующий статус ранее, он сохраняет его и в дальнейшем.

В частности, это касается также мужчин призывного возраста. То есть сам факт того, что гражданин Украины является военнообязанным мужчиной, не является основанием для лишения его права на временную защиту в Венгрии. В разъяснении отмечается, что правила получения статуса остались неизменными для всех категорий украинцев, соответствующих установленным условиям.

До какой даты действует временная защита

В настоящее время срок действия карточек временной защиты в Венгрии продлен до 4 марта 2027 года. Важный нюанс заключается в том, что дата, указанная на карточке, может отличаться от фактического срока действия статуса. По информации УВКБ ООН, документ остается действительным до 4 марта 2027 года, даже если на самой карте указана другая дата окончания ее действия.

То есть украинцам не следует делать вывод о прекращении защиты только на основании даты, указанной на документе. Продление происходит в соответствии с принятыми решениями Европейского Союза, поэтому отдельного переоформления статуса только в связи с продлением его срока не требуется.

Что получают украинские мужчины, находящиеся под временной защитой

Временная защита дает украинцам законные основания для пребывания в Венгрии и пользования рядом предусмотренных для них прав. Для мужчин призывного возраста в этом вопросе нет отдельного исключения.

В частности, люди, уже находящиеся под временной защитой, могут пользоваться правом на официальное трудоустройство и получать доступ к предусмотренным системой социальным и медицинским услугам. Также защита распространяется на вопросы образования детей и другие предусмотренные венгерским законодательством и правилами ЕС возможности для граждан Украины.

Почему появилась информация о новых ограничениях

Вопрос о правилах для украинских мужчин стал актуальным после изменений, связанных с продлением временной защиты в ЕС. В разных странах ЕС могут применяться собственные административные процедуры и требования к документам, поэтому сообщения о новых правилах в одной стране не означают автоматического изменения условий в другой.

Именно поэтому УВКБ ООН отдельно уточнило ситуацию в Венгрии, что правила для украинских мужчин призывного возраста там не изменились. В то же время нынешний срок действия временной защиты не является окончательным.

Страны ЕС согласовали дальнейшее продление механизма временной защиты для граждан Украины. Следующий период начнётся 5 марта 2027 года и продлится до 4 марта 2028 года. Таким образом, если соответствующее продление вступит в силу в соответствии с согласованным решением, украинцы смогут пользоваться временной защитой в ЕС ещё в течение дополнительного года.

Нужно ли переоформлять карту

Согласно разъяснению УВКБ ООН, продление статуса происходит автоматически. Поэтому само изменение срока действия защиты не означает необходимости оформлять новый документ только из-за того, что на карте указана предыдущая дата.

В то же время в случае изменения личных данных, утери документа или возникновения других обстоятельств, требующих обновления информации, могут действовать отдельные административные процедуры. Поэтому в таких ситуациях стоит проверять актуальные требования венгерских властей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не могут получить временную защиту в Германии (согласно 24-му параграфу Закона о пребывании иностранцев), если они не были освобождены от военной службы или не имеют подтверждения законного выезда из Украины. А тех, кто попал в страну нелегально, могут депортировать.

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