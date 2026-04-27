Россияне массово пересаживаются на 30-летние "корчи": из-за санкций на дороги вернулись авто из 90-х

Из-за высокого утилизационного сбора и санкционных ограничений россияне массово скупают старые Mercedes, BMW и Porsche 90-х годов, чтобы избежать огромных затрат на ввоз новых авто. Фактически авторынок РФ все больше возвращается в прошлое, вместо современных машин премиум-класса россияне вынуждены пересаживаться на 30-летние автомобили.

Об этом сообщают росСМИ. Как сообщают источники, весной 2026 года спрос на автомобили возрастом около 30 лет вырос примерно в 1,5 раза.

Чаще всего речь идет о культовых моделях Mercedes-Benz, BMW и Porsche, которые активно завозят из Европы. Лидером спроса стал легендарный Mercedes-Benz E500 W124 – один из самых известных автомобилей 90-х, который в свое время считался символом роскоши и статуса. Также большим спросом пользуется представительский седан Mercedes W126.

Стоимость доставки таких авто в Россию вместе с растаможкой составляет в среднем от 5 до 10 миллионов рублей. При этом значительная часть цены – это именно логистика, таможенное оформление и сложные схемы ввоза через третьи страны.

Второе место по популярности занимает Porsche 911. Именно эту модель чаще всего заказывают жители Москвы, которые готовы тратить значительные суммы даже на подержанные автомобили, чтобы избежать переплат за новые машины. Porsche 911 "под ключ" обходится от 10 до 30 миллионов рублей в зависимости от года выпуска, комплектации и технического состояния.

Третью позицию занимают классические BMW – в частности модели 730 и 750, которые также были очень популярны среди российской бизнес-элиты в 90-х. Сегодня такие авто можно приобрести примерно за 5 миллионов рублей. Фактически российский премиум-сегмент вернулся на три десятилетия назад.

Главной причиной такого возвращения к старым авто эксперты называют именно утилизационный сбор – специальный сбор за утилизацию автомобилей, который в России существенно повысили для импортных машин. Поэтому ввоз новых автомобилей из Европы, Японии или других стран стал чрезвычайно дорогим. Особенно сильно это ударило по премиальному сегменту, где дополнительные платежи могут составлять миллионы рублей.

Зато автомобили, которым более 30 лет, попадают в другую категорию. Для них действуют значительно более мягкие условия, а в отдельных случаях утилизационный сбор можно вообще не платить. Именно это и сделало старые Mercedes, BMW и Porsche новым способом "экономии" для россиян.

Фактически люди вынуждены искать обходные пути, чтобы не переплачивать за современный автопром, который после санкций стал или недоступным, или слишком дорогим. После ухода многих мировых автопроизводителей с российского рынка ситуация только ухудшилась. Часть брендов полностью прекратила официальные поставки, другие работают только через параллельный импорт, что значительно повышает цену.

Еще одним аргументом в пользу старых авто стало то, что производители продолжают выпускать оригинальные запчасти для многих классических моделей. Их доставляют в Россию через так называемые "дружественные страны", что позволяет поддерживать такие машины в рабочем состоянии. В итоге россияне не просто возвращаются к старым моделям – они вынужденно пересаживаются на автомобили прошлого века.

