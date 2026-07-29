Россия столкнется с такими санкциями впервые: ЕС готовится нанести рекордный удар

Европейский Союз (ЕС) планирует ввести санкции против более чем 1,6 тысячи компаний, способствующих ведению Россией войны против Украины. В случае утверждения этот пакет станет самым масштабным по количеству включенных юридических лиц с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Они называют это последней попыткой ЕС заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Особенности новых ограничений

Новый пакет был подготовлен Европейской службой внешних действий (EEAS). Он направлен точечно против конкретных предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые до сих пор избегали ограничений. Они охватывают более 265 тысяч работников, асовокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд.

Этот пакет настолько обширен, что в случае его принятия количество юридических лиц, подпадающих под санкции в ЕС, увеличится примерно на 50%. Впрочем, несмотря на масштабы, эксперты считают, что общий экономический эффект от этого пакета будет несколько меньше, чем от предыдущих секторальных санкций, касавшихся банковского сектора и нефтяной отрасли РФ.

Когда планируется принять

Пакет ограничений разрабатывается уже несколько месяцев. Его авторы пытаются нацелиться на любые элементы российского военно-промышленного комплекса, которые до сих пор каким-то образом избегали санкций.

В ближайшие недели Брюссель разошлет документ столицам стран-членов ЕС для ознакомления. Ожидается, что окончательное решение по новому пакету министры иностранных дел стран ЕС могут принять в октябре. Для вступления в силу санкции должны быть единогласно поддержаны всеми 27 государствами-членами.

Параллельно к осени готовится отдельный блок ограничений, связанный с принудительной депортацией украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейский консенсус относительно экономического давления на Россию из-за агрессии кремлевского режима против Украины ослабевает. И на фоне задержки утверждения 21-го санкционного пакета Евросоюза (ЕС) из-за позиции Греции, Брюссель начал рассматривать кардинальное изменение подхода – отход от "крупных" санкционных пакетов и переход к точечным секторальным "ударам".

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