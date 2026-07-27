ЕС хочет кардинально изменить правила в отношении санкций против России: систему могут пересмотреть из-за одной страны

Европейский консенсус в отношении экономического давления на Россию из-за агрессии кремлевского режима против Украины ослабевает. И на фоне задержки с утверждением 21-го пакета санкций Евросоюза ( ЕС) из-за позиции Греции, Брюссель начал рассматривать кардинальное изменение подхода – отход от "крупных" санкционных пакетов и переход к точечным секторальным "ударам".

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Таким образом Еврокомиссия пытается лишить отдельные страны права вето как рычага давления. План уже поддержали наиболее проукраинские государства ЕС.

Суть греческого ультиматума

Чтобы защитить бизнес миллиардера Георгиоса Прокопиу, Греция выдвинула требование:

либо ЕС предоставит его судоходной компании Dynagas разрешение продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны за пределами Евросоюза после января 2027 года ;

; либо Греция не поддержит весь пакет ограничений в целом.

В Афинах это аргументировали тем, что запрет на транспортировку СПГ нанесет ущерб не столько экономике РФ, сколько европейским судоходным компаниям, передав рынок конкурентам из Китая. В итоге Афины добились исключения, поскольку из-за такого шантажа под угрозой блокирования оказались критически важные меры:

замораживание активов 94 российских финансовых учреждений;

полный запрет на транзакции для 33 банков РФ;

ограничение доходов России от экспорта сырой нефти.

Это стало первым зафиксированным случаем ослабления уже согласованных экономических санкций ЕС против России. Европейские дипломаты назвали поведение греческих властей возмутительным.

"Я больше ни от кого не хочу слышать о "солидарности", – прокомментировал переговоры источник в СМИ.

Как может измениться стратегия ЕС

С февраля 2022 года Евросоюз принял 21 пакет санкций, в которых объединялись десятки разнородных мер для достижения общего экономического эффекта. Но именно формат "все в одном" дал отдельным столицам инструмент для шантажа: благодаря принципу единогласия, блокируя один пункт, они не давали принять и остальные ограничения.

Теперь в Брюсселе рассматривают переход к новой тактике:

утверждение санкций отдельными решениями или небольшими секторальными блоками;

отказ от публичной помпезности и привязки к календарным датам;

быстрое принятие решений через Совет ЕС по мере их готовности.

Европейские чиновники надеются, что при таком сценарии позиция одной страны не приведет к блокированию всего пакета ограничений. Поэтому не исключено, что 21-й пакет может стать последним, принятым в старом формате.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в целом исключений из 21-го пакета экономических санкций против России для себя требовали шесть стран ЕС – кроме Греции, это также были Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Это свидетельствует о том, что, в отличие от стран Балтии, которые с самого начала были готовы платить экономическую цену, воспринимая агрессию РФ против Украины как прямую угрозу для себя, страны Южной или Западной Европы ставят на первое место риски для своей экономики.

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