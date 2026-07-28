Продавали "успех" в криптовалюте и оставляли людей без денег: в Украине раскрыли схему на 1,1 млн долларов

В Украине разоблачили преступную организацию, которая под видом обучения инвестированию в криптовалюту выманивала деньги у людей через фиктивную платформу, рекламу в соцсетях и обещания быстрого заработка, обманув не менее 988 человек на сумму свыше 1,1 млн долларов. Четырех ключевых участников схемы уже задержали, им сообщили о подозрении, а наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Согласно информации правоохранителей, участники организации активно рекламировали свои услуги в Facebook и Instagram.

Потенциальным клиентам предлагали пройти обучение инвестированию в криптовалюту, обещая поддержку опытных трейдеров, высокие доходы и успешный старт в сфере цифровых активов. После того как человек оставлял заявку, с ним связывались менеджеры. Они выясняли финансовое положение потенциальной жертвы, постепенно входили в доверие, а впоследствии убеждали переводить деньги на подконтрольные организаторам банковские счета и криптокошельки.

При этом потерпевшим демонстрировали специально созданную онлайн-платформу, на которой отображалась фиктивная прибыль от инвестиций. В некоторых случаях людям даже позволяли вывести небольшую сумму, чтобы убедить их вкладывать значительно больше средств.

Когда же клиенты пытались вернуть свои деньги, доступ к счетам блокировали. После этого от них требовали новые платежи якобы за комиссии, налоги или пополнение резервного фонда, объясняя, что только после этого средства можно будет вывести.

Жертвами становились наиболее уязвимые люди

По данным следствия, участники схемы сознательно выбирали людей, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди потерпевших — пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные граждане. Некоторые потеряли средства, которые откладывали на лечение или покупку жилья.

Один из наиболее показательных случаев касается женщины, больной раком, которая перечислила мошенникамоколо полумиллиона гривен. По данным полиции, организаторы знали о её тяжелом состоянии здоровья, однако продолжали требовать новые переводы. Когда люди теряли все свои сбережения, их убеждали оформлять кредиты или вкладывать семейные накопления, предназначенные для других жизненно важных нужд.

Пострадавших может быть ещё больше

В ходе расследования полицейские выявили 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Именно поэтому правоохранители предполагают, что количество обманутых граждан может достигать почти тысячи человек.

Предварительно общая сумма нанесённого ущерба оценивается примерно в 1 млн 110 тыс. долларов. Для поиска новых жертв участники схемы даже использовали тех, кого уже успели обмануть.

Одну из пострадавших убедили записать положительный видеоотзыв в тот момент, когда на платформе ещё отображалась фиктивная прибыль. Позже эту запись использовали в рекламе для привлечения новых клиентов.

Правоохранители провели десятки обысков в Харьковской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъяли доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают деятельность преступной организации. Четырём задержанным сообщено о подозрении по статьям о мошенничестве, совершённом в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, следователи устанавливают других возможных участников схемы, а также полный круг потерпевших.

В Национальной полиции призвали всех, кто пострадал от деятельности так называемой "Украинской финансовой академии" или перечислял средства её представителям, обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники начали звонить пенсионерам от имени СБУ и полиции, обвиняя их в якобы финансировании государства-агрессора через покупку лекарств, после чего высылают поддельные повестки и заставляют передавать деньги. Уже известны случаи, когда жертвы потеряли 6,7 млн грн, 128 тыс. долларов и более 400 тыс. грн.

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