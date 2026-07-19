В Украине активизировалась новая мошенническая схема, направленная против пенсионеров: как не потерять деньги

В Украине мошенники начали звонить пенсионерам от имени СБУ и полиции, обвиняя их в якобы финансировании государства-агрессора через покупку лекарств, после чего высылают поддельные повестки и заставляют переводить деньги. Уже известны случаи, когда жертвы потеряли 6,7 млн грн, 128 тыс. долларов и более 400 тыс. грн, поэтому правоохранители призывают немедленно прерывать такие разговоры и сообщать о них по телефону 102.

Видео дня

О новой схеме рассказала пресс-офицер Днепровского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве Анастасия Майстренко в комментарии "Громадскому радио". По её словам, мошенники звонят пожилым людям и сообщают, что против них якобы возбуждено уголовное дело.

Основанием для таких обвинений они называют покупку лекарств или биологически активных добавок через интернет. Мошенники убеждают собеседников, что приобретенные препараты якобы были российского производства, а значит, покупатель якобы финансировал государство-агрессора. Чтобы заставить человека поверить в свои слова, злоумышленники используют сразу несколько способов психологического давления.

Отправляют поддельные повестки и устраивают видеозвонки

После телефонного разговора мошенники отправляют пострадавшим в мессенджерах поддельные повестки с требованием явиться на допрос в полицию или СБУ. Кроме того, они могут звонить по видеосвязи и под предлогом проведения "проверки" просить показать квартиру или дом.

Во время такого разговора мошенники пытаются выяснить, где именно человек хранит наличные, драгоценности или другие ценные вещи. После этого они продолжают запугивать жертву уголовной ответственностью и убеждают передать или перечислить деньги якобы для "проверки", "декларирования" или "сохранения".

Как действуют настоящие правоохранители

В Национальной полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам с требованием передать деньги или перечислить средства. Также они:

не проводят следственные действия по телефону;

не требуют сообщать конфиденциальные данные;

не просят показывать сбережения или места их хранения;

не заставляют проводить финансовые операции во время телефонного разговора.

Если собеседник представляется сотрудником СБУ или полиции и требует выполнить подобные действия, это является явным признаком мошенничества. Правоохранители рекомендуют в случае получения подобного звонка:

немедленно прекратить разговор;

не сообщать никаких личных или банковских данных;

не переводить и не передавать деньги;

связаться с родственниками или учреждением, от имени которого звонил собеседник;

сообщить об этом случае на спецлинию 102 или 112.

Также в полиции призывают критически относиться к любым сообщениям, связанным с уголовной ответственностью, банковскими счетами или необходимостью срочно перечислить средства.

Уже есть многомиллионные жертвы

В полиции привели реальные примеры деятельности мошенников. В мае один из аферистов позвонил пожилому мужчине, представившись сотрудником СБУ. После обвинений в якобы финансировании государства-агрессора он прислал потерпевшему поддельные повестки и убедил его передать наличные для "решения вопроса".

В результате мужчина отдал мошеннику деньги в разных валютах на общую сумму 6,7 миллиона гривен. По аналогичной схеме пострадала и народная артистка Украины. Злоумышленник обвинил её в государственной измене, прислал поддельную повестку и убедил провести так называемую "проверку" сбережений.

Во время личной встречи женщина передала мошеннику 128 тысяч долларов США, а также перечислила более 400 тысяч гривен на посторонние счета. Правоохранители отмечают, что главным оружием мошенников являются психологическое давление и спешка. Именно поэтому граждан призывают не принимать никаких решений под влиянием угроз, а любую информацию проверять исключительно через официальные источники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, летом мошенники активно используют фальшивые объявления об аренде жилья, несуществующие "горящие" туры и услуги с обязательной предоплатой, после получения которой исчезают. Перед переводом денег стоит проверить продавца, реальность существования жилья или тура, а также условия возврата средств, особенно если цена значительно ниже рыночной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!