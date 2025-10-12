Прежних цен больше нет: в Украине массово переписали стоимость 1-комнатных квартир

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Одессе и Хмельницком. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в них выросла на 13%, до средних 44 600 и 35 900 долларов соответственно

Видео дня

В целом, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-13%. Кроме Одессы и Хмельницкого, рост затронул:

Ривне, где цены выросли на 9%.

Черновцы – на 8%.

Днепр – на на 6%.

Харьков, Чернигов – на 5%.

Киев, Житомир, Полтава – на 3%.

Черкассы – на 2%.

Ивано-Франковск – на 1%.

В то же время в двух городах цены снизили. Это:

Запорожье – на 9%.

Сумы – на 3%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем 14 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 16 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Харьков, Сумы – 22 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

Во Львове – 64 500 долларов.

В Ужгороде – 59 200 долларов.

Черновцах – 55 000 долларов.

Ривне – 52 000 долларов.

Луцке – 50 000 долларов.

В Украине намерены переписать правила о квартирах и домах

Вместе с тем, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

Для этого нардепы еще в июле приняли в первом чтении правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

В частности, в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек. Также документ будет предусматривать новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, это будет касаться не всей недвижимости. Ожидается, что норма будет распространяться на социальное жилье – однако для этого придется прожить в нем не менее 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 50%, до средних 12 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!