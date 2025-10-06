Прежних цен больше нет: в Украине массово переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

В ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость найма жилья выросла сразу на 50%, до средних 12 000 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Виннице. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 36%.

Ощутимырост стоимости зафиксирован и в Кропивницком – на 23%. А также в Черкассах – на 20%.

В Ужгороде удорожание составило 15%. В Днепре –14%. Также стоимость аренды 1-квартир выросла в:

Ивано-Франковске и Харькове – на 13%.

Во Львове – на 12%.

В Хмельницком – на 10%.

Единственным же городом, в котором съем такого жилья подешевел, – при чем существенно – стали Сумы. Здесь цены снизились сразу на 30%.

В остальных же городах – включая Киев – изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 4 500 до 20 800 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 20 800 грн. А также:

Львове – 18 700 грн.

Киеве – 18 000 грн.

Ивано-Франковске – 15 400 грн.

Луцке – 15 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 4 500 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – 5 000 грн.

Николаев – 6 000 грн.

Сумы – 7 000 грн.

Чернигов, Кропивницкий – 8 000 грн.

Как правильно снимать квартиры

Вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости. Ожидается, что распространяться норма будет на социальное жилье, однако для этого придется прожить в нем минимум 10 лет.

