В Украине собираются переписать правила по квартирам и домам: нардепов "готовят" к голосованию

В Украине намерены обновить модель жилищной политики. Для этого нардепы еще в июле приняли в первом чтении соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению. Заявленной же целью документа является решение, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда.

В частности, в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек. Также документ будет предусматривать новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, это будет касаться не всей недвижимости. Ожидается, что норма будет распространяться на социальное жилье – однако для этого придется прожить в нем не менее 10 лет.

Как рассказала рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"), ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

В то же время стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть жителям старых домов придется платить за квартиры как за новые.

Причиной такого подхода, пояснила Шуляк, является то, что средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

В целом же, по словам нардепа, ожидать принятия законопроекта №12377 можно уже осенью. Во всяком случае того требует Евросоюз – в рамках Ukraine Facility.

"Более того, именно за выполнение этого индикатора программы Украина получит 400 млн евро. 200 млн евро кредитных и столько же грантовых", – отметила Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир. За последние полгода подорожание составило почти 7500 грн, или 40,37%, – в среднем с 18 523 до 26 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

