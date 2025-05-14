Послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против РФ: какие ограничения

ЕС (Европейский Союз) одобрил 17-й пакет санкций против России, который охватывает более 150 нефтяных танкеров из "теневого флота", 70 компаний и физических лиц, в том числе из ОАЭ, Турции, Вьетнама и Узбекистана, помогающих обходить ограничения. Пакет также предусматривает санкции за нарушение прав человека, гибридные атаки и использование химического оружия, направленные на ключевую военную и энергетическую инфраструктуру РФ.

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Об одобрении нового пакета сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в социальной сети X. О том, чего будут касаться ограничения, пишет информационное агентство AFP.

Новые ограничения направлены преимущественно на военную инфраструктуру РФ, ее "теневой флот", а также на третьи страны, способствующие уклонению от уже действующих санкций. Среди конкретных мер:

санкции против более 100 нефтяных танкеров , которые используются Россией для экспорта нефти в обход ограничений;

, которые используются Россией для экспорта нефти в обход ограничений; дополнительные санкции в отношении компаний из ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, которые подозреваются в поддержке российской экономики в обход санкций;

добавлено около 140 судов (преимущественно танкеров) и 60 физических лиц в санкционный список;

(преимущественно танкеров) и в санкционный список; в частности, под ограничения попала дочь одного из руководителей "Лукойла", а также энергетический гигант "Сургутнефтегаз", который ранее был под санкциями США.

Кроме экономических ограничений, одобрены еще два санкционных блока. А именно:

за грубые нарушения прав человека;

за применение химического оружия – на основе отчета ОЗХО, которая в прошлом году зафиксировала использование слезоточивого газа на фронте.

В список могут войти 15 новых лиц и организаций, которые причастны к гибридным угрозам или к распространению токсичных веществ. Финансовая и политическая ситуация в ЕС остается сложной из-за возможного вето со стороны Венгрии. Будапешт ранее уже блокировал санкционные инициативы и намекал, что не поддержит продление ограничений после июля 2025 года. В ответ Еврокомиссия разработала альтернативные механизмы:

контроль за движением капитала , который позволит остановить финансовые потоки в РФ без голосования всех 27 членов;

, который позволит остановить финансовые потоки в РФ без голосования всех 27 членов; введение пошлин и тарифов на российский импорт;

на российский импорт; сохранение замороженных 200 млрд евро российских активов, даже в случае вето.

Бельгия, которая является главной юрисдикцией размещения этих активов, готова самостоятельно продолжить их замораживание на национальном уровне. В связи с потенциальными судебными исками, которые могут инициировать компании из третьих стран, страны ЕС требуют четких правовых гарантий.

Еврокомиссия привлекла ведущих европейских юристов к разработке нового пакета, чтобы обеспечить его юридическую устойчивость. В свою очередь, ЕС также планирует запретить новые газовые контракты с РФ и ввести тарифы на обогащенный уран – в рамках более широкой стратегии энергетической независимости от Москвы до 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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