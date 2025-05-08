У России осталось меньше двух недель: в ЕС назвали дату принятия новых санкций

Новый санкционный пакет Европейского Союза (ЕС) против России может быть принят на следующем Совете Министров ЕС. Таким образом о новых ограничительных мерах станет известно уже 20 мая.

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Как сообщает Укринформ, об этом высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Она подчеркнула, что сейчас Россия не демонстрирует никаких признаков, что она хочет мира.

"Мы должны больше давить на Россию, чтобы она также хотела мира. Мы знаем, что Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня, более 50 дней назад. Мы также говорили, как мы можем поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя. Мы также работаем над 17-м пакетом санкций, который, будем надеяться, мы будем готовы принять на следующем Совете Министров ЕС по иностранным делам", – сказала Каллас.

Новые санкции ЕС против России: что известно

Ранее стало известно, что новый санкционный пакет будет сосредоточен прежде всего на военной инфраструктуре РФ, ее "теневом флоте" и его поддержке. Кроме того, под санкции могут попасть 15 новых лиц и организаций, причастных к гибридным угрозам и вероятному применению токсичных веществ - в прошлом году Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) зафиксировала использование слезоточивого газа на фронте, но виновных не устанавливала.

Параллельно рассматривали еще два блока ограничений: один касается нарушений прав человека, другой – дополнительных санкций против компаний и лиц. Всего в рамках нового пакета санкций планируют внести в список около 140 новых судов, в основном танкеров, а также 70 организаций и физических лиц. Вероятно, под новые ограничения попадет и российская энергетическая компания "Сургутнефтегаз", которую уже ранее санкционировали США.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готовится наказать подразделение российского нефтяного гиганта "Лукойл" за связь с теневым флотом России. Речь идет о Litasco Middle East DMCC ("Литаско"), которое после начала войны в Украине перебазировалось из Швейцарии в Дубай (ОАЭ).

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