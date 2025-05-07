Российского нефтяного гиганта впервые накажут за "теневой флот": Bloomberg раскрыл планы ЕС

Европейский Союз (ЕС) готовится наказать подразделение российского нефтяного гиганта "Лукойл" за связь с теневым флотом России. Речь идет о Litasco Middle East DMCC ("Литаско"), который после начала войны в Украине перебазировлся из Швейцарии в Дубай (ОАЭ).

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на текст пока необнародованных документов. "Этот шаг... станет первым случаем, когда западные правительства попытаются ввести санкции против компании Litasco после вторжения в Украину. Ее материнская компания "Лукойл" в прошлом году была вторым по величине продавцом российской нефти на внешние рынки", – говорится в сообщении.

Litasco Middle East планируется наказать за участие в формировании теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, указано в сообщении. "Литаско", как отмечается, в последние месяцы начала перестраивать бизнес-процессы. В частности, "дочка" "Лукойла" нанимает все больше трейдеров по всему миру.

"Включение в санкционный список крупных российских нефтяных компаний может иметь последствия для европейских судовладельцев, которые все еще осуществляют поставки из этой страны", – говорится в сообщении.

Кроме "Литаско", по данным агентства, санкции могут затронуть "Сургутнефтегаз" и страховую компанию ВСК. В общей сложности ЕС намерен добавить в санкционные списки около 150 танкеров, увеличив их количество до более 300, а также 60 физических лиц.

По информации агентства, эти меры войдут в 17-й пакет санкций ЕС против России, который блок планирует принять в конце мая-2025. Таким образом Евросоюз собирается усилить давление на Кремль, ударив по его доходам от энергоносителей и способности поддерживать войну против Украины. Для введения санкций понадобится согласие всех государств-членов ЕС, а предложения еще могут измениться, подчеркивает агентство.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС намерен предложить запрет импорта российского газа до конца 2027 года, что станет важным шагом в уменьшении зависимости от России. Дело в том, что только за 2024 год страны ЕС заплатили РФ за газ 23 млрд евро. План отказа от российского топлива 6 мая презентовала Европейская комиссия (ЕК) перед Европейским парламентом.

В то же время Венгрия и Словакия предсказуемо выступили против инициативы REPowerEU, предусматривающей прекращение импорта российских энергоносителей. Две страны Европейского Союза обещают не поддерживать эту программу и жалуются на возможные огромные убытки из-за отказа от российских газа, нефти и ядерного топлива.

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