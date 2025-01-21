Покупают газ у России, а полагаются на США: Зеленский в Давосе упрекнул Фицо за лицемерие

Европа должна более тщательно работать, чтобы обеспечить собственную энергетическую независимость. А позиция словацкого премьера Роберта Фицо, стремящегося покупать российский газ, подрывает основы энергетической безопасности Европейского Союза.

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Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосі заявил президент Украины Владимир Зеленский. Выступление главы государства транслировалось на его странице в Facebook.

"Мы должны убедиться, что ни одна европейская страна не зависима от единого поставщика энергоресурсов. Особенно от России", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о планах его американского коллеги Дональда Трампа увеличить объемы поставок газа и нефти в Европейский Союз. Зеленский отметил, что это логично, поскольку импортирование российского энергоресурсов противоречит гарантиям безопасности США.

"Президент Трамп собирается экспортировать больше энергоресурсов, но Европа должна делать больше долгосрочной работы, чтобы обеспечить настоящую энергетическую независимость. Нельзя продолжать покупать газ из Москвы, одновременно ожидая гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно", – добавил украинский президент.

После своей инаугурации 20 января заявил Трамп журналистам в Белом доме, что ЕС должен покупать больше энергоресурсов в США, в том числе сжиженного природного газа (СПГ). Впрочем, еще в 2024 году председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что импорт СПГ из США. может заменить российский сжиженный газ.

Также Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что он "не ищет доступа к газу из США, но он не теряет надежды наслаждаться зонтиком безопасности США". Следует упомянуть, что именно Фицо грозится заблокировать помощь ЕС Украине из-за отказа Украины продолжать транзит российского газа в Европу. Причем 22 декабря словацкий лидер приехал в Москву, чтобы говорить с диктатором Путиным о "газовом кризисе" в Словакии, но посетить Киев отказался даже после публичного приглашения Зеленского.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Трамп подписал указы об отмене климатических правил США и увеличении добычи нефти и газа, а также объявил о "национальном чрезвычайном положении в сфере энергетики". После инаугурации он пообещал, что США вступят в новую эру разведки нефти и газа.

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