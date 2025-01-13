Зеленский пригласил Фицо в Киев: когда может состояться визит

Президент Украины Владимир Зеленский лаконично ответил премьеру Словакии Роберту Фицо на предложение встретиться и обсудить споры, возникшие из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Глава государства пригласил Фицо приехать в Киев.

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Об этом Зеленский написал в соцсети Х. Он предложил Фицо приехать в столицу Украины в пятницу.

"Ок. Приезжайте в Киев в пятницу", – коротко ответил Зеленский на предложение Фицо.

Президент добавил в свое сообщение скриншоты из обращения Фицо, которое тот опубликовал ранее.

Однако Зеленский не указал, в какую именно пятницу должен приехать Фицо. Можно предположить, что президент намекает на известную поговорку о "сухой пятнице", которая должна наступить "после дождика в четверг", намекая таким образом на то, что словацкий премьер побоится приехать в Украину.

Но поскольку в сообщении президента не указана дата, можно предположить, что Зеленский пригласил Фицо встретиться в Киеве 17 января.

Когда произойдет такая встреча, и вообще ли она возможна на самом деле, сможем узнать из ответа Фицо по приглашению Зеленского.

Напомним, что в понедельник, 13 января, премьер Словакии Роберт Фицо после того, как обозвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом", пригласил его встретиться и обсудить транзит российского газа. При этом словацкий премьер отметил, что хотел бы, чтобы встреча состоялась "как можно скорее" и прошла на территории его страны недалеко от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине "жесткими мерами" из-за прекращения транзита газа из РФ. В частности, словацкий политик угрожал прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, а также сократить помощь украинским беженцам.

Также Фицо заявил, что "Россия никогда не обманывала Словакию, в отличие от Украины". В чем именно Украина "обманывала" словаков, он не уточнил, но сказал, что президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

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